Ankara Tabip Odası'ndan protesto kalabalığına pandemi tepkisi: Ölüyoruz

11 Mayıs 2021 Salı, 15:33

Ankara Tabip Odası (ATO), Adana Demirspor ve Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesi sonrası yapılan kutlamalara ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı düzenlenen Covid-19 tedbirlerine aykırı toplanmalara tepki gösterdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, siyasi iktidarın tüm Türkiye'yi sosyal ve ekonomik destek olmaksızın "tam kapanma" adı altında evlere hapsederek açlığa mahkum ettiği, vatandaşların parka çıkması nedeniyle para cezalarının uygulandığı, demokratik kitle örgütleri, sendika ve meslek örgütlerinin Kovid-19 tedbirleri alarak yapmak istedikleri tüm etkinliklerin engellendiği belirtildi.

"PANDEMİYİ YÖNETEMİYORSUNUZ! ÖLÜYORUZ"

"Pandemiyi yönetemiyorsunuz! Ölüyoruz" diyen Ankara Tabip Odası, şöyle devam etti:

Spor klüplerinin şampiyonluk kutlamaları ve İsrail'in Gazze'yi işgali protestosu adı altında hiçbir tedbir alınmadan, yetkililerin izin vermesiyle gerçekleştirilen eylemlerin yakın dönemde yaratacağı tablo konusunda endişeliyiz. Salgının neden olduğu yıkımdan insanı korumuyorsunuz, aksine pandemiyi toplum üzerinde bir baskı ve kontrol aracı olarak kullanıyorsunuz. Ölüyoruz.