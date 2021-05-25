FETÖ operasyonunda çok sayıda gözaltı
Örgüt hiyerarşisi içinde bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan ve "ByLock" yazışma programını kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan ve "ByLock" yazışma programını kullandığı tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde büyük bölge talebe mesulü, bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunan ve 'ByLock' yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı.
Öte yandan Konya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca, Edirne'de saklandıkları evde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlığı yaparlarken gözaltına alınan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
İSTANBUL'DA OPERASYON KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen 2021/28016 sayili soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ve ankesörlü telefon kartları kullanılarak arandığı tespit edilen toplam 16 şüpheli şahısla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "24/05/2021 tarihi saat 00:00 da İstanbul merkezli (3 şüpheli-4 adres İstanbul) 9 farklı ilde, 16 şahsa yönelik yakalama işlemleri gerçekleştirilecektir" denildi.
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