Anne ve oğlunun yaşamına son verdikleri ortaya çıktı
İstanbul Beylikdüzü'nde evlerinde ölü bulunan anne ve oğlunun silahla intihar ettikleri bildirildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde evlerinde ölü bulunan anne ve oğlunun silahla intihar ettikleri bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda 3 katlı binanın 2. katında oturan anne Münevver Ertem (60) ile oğlu Ertan Ertem'in (40) yaşadıkları evden koku gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunu iki ayrı odada silahla vurulmuş halde buldu. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
"DİKKAT İÇERİ GİRMEYİN BOMBA VAR" NOTU
Yapılan ilk incelemede, olayın intihar olduğu belirlendi. Öte yandan, cesetlerin bulunduğu odaların kapısında, üzerinde "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazılı bir kağıt bulundu. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi.
Ertan Ertem'in ise bilgisayarın ana kartını söküp bomba düzeneği şeklinde üzerine bağladığı öğrenildi. Münevver Ertem'in eşinden ayrı yaşadığı ve maddi sıkıntı çektiği öğrenildi.
"APARTMANDAN AĞIR KOKULAR GELMEYE BAŞLADI"
Olayın yaşandığı binada oturan bir kişi, "Ben olayın yaşandığı binada oturuyorum. Ben tanımıyordum kendilerini. Apartmandan ağır kokular gelmeye başladı. Bende ev sahibini aradım, geldiler polislere haber verdiler. Geldi polisler girdiler içeri, maalesef böyle bir olay meydana geldi. Allah rahmet eylesin" dedi.
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