Anya Taylor-Joy'un 2.3 milyon dolarlık takıları Altın Küre’ye damga vurdu

02 Mart 2021 Salı, 12:20

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri dün gece 78’inci kez gerçekleşti. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle farklı bir konseptte düzenlenen ödül töreni, New York’ta ve San Francisco’da eş zamanlı gerçekleşti. New York’taki etkinliği Tina Fey yönetirken, Los Angeles’taki töreni Amy Poehler yönetti.

Altın Küre Ödülleri'ne damga vuran isimlerden biri ise bir satranç dahisini canlandırdığı The Queen's Gambit ile en iyi kadın oyuncu dalında ödülü kazanan Anya Taylor-Joy oldu. 24 yaşındaki Anya Taylor-Joy, etkinlikten ödülle ayrılırken giydiği elbise ve takılarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

SADECE TAKILARI YAKLAŞIK 2.3 MİLYON DOLAR

Geceye Dior elbisesiyle katılan Taylor-Joy, değeri yaklaşık 2.3 milyon dolar olan Tiffany & Co. pırlanta ve takıları ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Anya Taylor-Joy’un Tiffany & Co.’dan tercih ettiği parçalar ise şu şekilde:

– 250 bin dolarlık platin ve pırlanta kolye

– 1.9 milyon dolarlık platin ve pırlanta küpeler

– 160 bin dolar değerindeki pırlanta ve platin yüzük.

KAZANANLAR LİSTESİ

78. kez gerçekleşen Altın Küre Ödülleri’nde kazananlar listesi ise şu şekilde:

EN İYİ FİLM

Nomadland

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Minari (ABD)

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Borat Subsequent Moviefilm

EN İYİ ANİMASYON

Soul

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ KADIN OYUNCU

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Rosamund Pike, I Care A Lot

EN İYİ YÖNETMEN

Chloe Zhao, Nomadland

EN İYİ SENARYO

The Trial of the Chicago 7

FİLM DALINDA

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Jodie Foster, The Mauritanian

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Io Si (Seen) - The Life Ahead

DİZİ

EN İYİ DİZİ (DRAMA)



The Crown

EN İYİ DİZİ (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

The Queen's Gambit

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)

Emma Corrin, The Crown

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)

Josh O'Connor, The Crown

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Gillian Anderson, The Crown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

John Boyega, Small Axe

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Schitt's Creek

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Jason Sudeikis, Ted Lasso

CAROL BURNETT ÖDÜLÜ

Norman Lear

CECIL B DEMILLE ÖDÜLÜ