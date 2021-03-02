Anya Taylor-Joy'un 2.3 milyon dolarlık takıları Altın Küre’ye damga vurdu
Los Angeles ve New York’ta eş zamanlı düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan Altın Küre Ödülleri’ne, The Queens Gambit ile en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Anya Taylor-Joy’un 2.3 milyon dolar değerindeki takıları damga vurdu.
Dünyanın en prestijli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri dün gece 78’inci kez gerçekleşti. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle farklı bir konseptte düzenlenen ödül töreni, New York’ta ve San Francisco’da eş zamanlı gerçekleşti. New York’taki etkinliği Tina Fey yönetirken, Los Angeles’taki töreni Amy Poehler yönetti.
Altın Küre Ödülleri'ne damga vuran isimlerden biri ise bir satranç dahisini canlandırdığı The Queen's Gambit ile en iyi kadın oyuncu dalında ödülü kazanan Anya Taylor-Joy oldu. 24 yaşındaki Anya Taylor-Joy, etkinlikten ödülle ayrılırken giydiği elbise ve takılarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
SADECE TAKILARI YAKLAŞIK 2.3 MİLYON DOLAR
Geceye Dior elbisesiyle katılan Taylor-Joy, değeri yaklaşık 2.3 milyon dolar olan Tiffany & Co. pırlanta ve takıları ile gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu.
Anya Taylor-Joy’un Tiffany & Co.’dan tercih ettiği parçalar ise şu şekilde:
– 250 bin dolarlık platin ve pırlanta kolye
– 1.9 milyon dolarlık platin ve pırlanta küpeler
– 160 bin dolar değerindeki pırlanta ve platin yüzük.
KAZANANLAR LİSTESİ
78. kez gerçekleşen Altın Küre Ödülleri’nde kazananlar listesi ise şu şekilde:
EN İYİ FİLM
Nomadland
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Minari (ABD)
EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Borat Subsequent Moviefilm
EN İYİ ANİMASYON
Soul
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom
EN İYİ KADIN OYUNCU
Andra Day, The United States vs. Billie Holiday
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Rosamund Pike, I Care A Lot
EN İYİ YÖNETMEN
Chloe Zhao, Nomadland
EN İYİ SENARYO
The Trial of the Chicago 7
FİLM DALINDA
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Jodie Foster, The Mauritanian
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
Io Si (Seen) - The Life Ahead
DİZİ
EN
İYİ DİZİ (DRAMA)
The Crown
EN İYİ DİZİ (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
The Queen's Gambit
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit
EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Catherine O'Hara, Schitt's Creek
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Emma Corrin, The Crown
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Josh O'Connor, The Crown
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Mark Ruffalo, I Know This Much Is True
EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
Gillian Anderson, The Crown
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)
John Boyega, Small Axe
EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Schitt's Creek
EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)
Jason Sudeikis, Ted Lasso
CAROL BURNETT ÖDÜLÜ
Norman Lear
CECIL B DEMILLE ÖDÜLÜ
Jane Fonda
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