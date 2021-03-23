Ardahan'da mutasyonlu virüs arttı, pazar yerleri kapatıldı

23 Mart 2021 Salı, 16:23





Ardahan’da koronavirüs hasta sayısında son bir haftada artışlar yaşanması üzerine ilçe bazlı yeni tedbir kararları alınmaya başladı. Tedbirler kapsamında Göle ilçesinde mutasyonlu virüs oranında ki artışa bağlı olarak hayvan pazarı ve halk pazarı bir hafta süre ile kapatıldı.









Tedbirlere ilişkin açıklamada bulunan Vali Öner şunları söyledi:



“Denetim çalışmalarımızla birlikte ilimiz genelinde hastalığın seyrine ve vakaların seyrine göre ilçe bazlı kararlar alıyoruz. Göle ilçemizde son bir haftada mutasyonlu virüs artışı söz konusu oldu. Bu hafta orada hayvan pazarını ve halk pazarını bir haftalık süre ile yapılmaması yönünde karar alındı. İlerleyen süreçte de ciddi vaka sayıları veya mutasyonlu virüse rastlanması halinde ilçe bazlı uygulamalarımızı devam ettireceğiz."