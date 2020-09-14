AstraZeneca Covid-19 aşı denemelerini yeniden başlattı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 15:38

Yeni tip koronavirüse (Covid--19) karşı aşı geliştiren ilaç şirketi AstraZeneca denetleyici kurumlarından onay çıkmasıyla cumartesi günü en ileri seviyedeki aşılardan biri olan İngiltere'deki COVID-19 aşı denemelerini yeniden başlattığını duyurdu.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar ile geliştirilen aşının son aşama testleri geçen hafta İngiltere'de bir denekte rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından durdurulmuş ve aşının kısa bir sürede piyasaya sürülemeyeceğine dair şüphe yaratmıştı.

AstraZeneca, "Dünya genelinde aşı denemelerine uluslararası düzenleyici kurumların ve bağımsız komitelerin aşının güvenliğini inceleyebilmesi için standart gözden geçirme süreci kapsamında 6 Eylül'de gönüllü olarak aşılamaya ara verdik" açıklamasında bulundu.

Şirketin açıklamasına göre, güvenlik denetim kuruluşu İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim İdaresi'ne (MHRA) aşının denemelerinin devam edilmesinin güvenli olduğunu bildirdi.

İngiltere'de rahatsızlanan hastanın nadir görülen çapraz omurilik iltihabı olarak adlandırılan kemik iltihabı enfeksiyonuna bağlı nörolojik semptomlardan yakındığı belirtilmişti.

İngiltere'deki testler tekrar başlamış olsa da diğer ülkelerdeki testlerin ne zaman tekrar başlayacağı hakkında bilgi verilmedi.