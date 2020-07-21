Ayasofya için dokunan halılar hakkında açıklama: Tüyleri, kıbleye doğru yatırılmış durumda

21 Temmuz 2020 Salı, 09:08

Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı için hazırlıklar sürüyor.

Devam eden hazırlıklar esnasında, yere serilecek halının da görüntüleri paylaşıldı. Halıları üreten fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, “Halı yüzde yüz yün üretim. Ayrıca başka halılarda olmayan bir özellik var: Tüyleri, kıbleye doğru buharlı bir sistemle özel olarak yatırılmış durumda. Halı için 4 bin metrekarelik yer var. Bunun 2 bin metrekaresi açılışa kadar döşenecek” bilgisini paylaştı.







