Ayda'yı kurtaran AFAD görevlisi: Evladımı öper gibi öptüm, kendimi tutamadım
İzmir'de Ayda bebeği bulduğu sırada enkaz altında öpen AFAD ekibinden Cem Erdoğan o anları anlattı. Erdoğan, Öptüğünüz sırada ne hissetiniz?" sorusuna, “Siz evladınızı nasıl öpersiniz?" yanıtını verdi.
İzmir’deki depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Bayraklı İlçesi’nde bulunan Rıza Bey Apartmanı enkazından tam 91 saat sonra mucize bir şekilde sağ çıkarıldı.
Ayda bebeği bulduğunda hissettiklerini anlatan Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan, "Bu duygu anlatılmaz. Onlar bizim çocuğumuz, evladımız. Biz bunlar için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. Bebeği öptüğümde insan evladını kaybeder de umutsuzluğa kapılır, evladını bulur işte o duyguyu yaşadım ben. Enkazda arkadaşlarımız dinleme yaparken Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkarttık. Buzdolabının orada yaşam üçgeninde bulduk. Aramızdaki konuşma ikimize özeldi, aramızda kalsın istiyorum. Biz ekip olarak çalıştık. Biz hep birlikte bu sevinci yaşadık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu soruyorum. Biz enkaz kalkana kadar içimizdeki inancımızı kaybetmedik. Bir anneyi, bir canımızı, bir kardeşimizi, bir babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. 3 saatte bir ses almak için dinleme yapıyorduk. Burada çalışan JAK, İHH, AFAD ekiplerine, herkese teşekkür ediyorum. Canla başla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Devletimizden, milletimizden razı olsun" dedi.
'ELİNDE BUZDOLABI SÜSÜ VARDI, ONUNLA OYNUYORDU'
Ayda bebeğin sesini duyan İzmir AFAD ekibinden Atıl Hepçorman ise , “Bu duygunun tarifi yok. Herkesin emeğine sağlık biz bunun için buradayız. İmkanlar buradan canlı çıkartabilmek için. Ufak bir kızımızı oradan gayet sağlıklı bir şekilde çıkarttık. Ben buradayım dedi. Elinde buzdolabı süsü vardı. Onunla oynuyordu. O an duygu boşalması oldu" diye konuştu.
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