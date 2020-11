Bağışıklığı güçlendirecek 6 öneri

15 Kasım 2020 Pazar, 09:09

Vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sisteminin temel görevi virüs, bakteri, mantar, parazit gibi mikroorganizmaların vücuda girmesini engellemek, girerse girdikleri yerde yok etmek, yayılmalarını engellemek ya da hastalık yapıcı etkilerini gecikmesini sağlamak.

İçinde bulunduğumuz dönem, Covid-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığının önemli ölçüde tehdit altında olduğu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hastalık ve etkilerinin görülmeye devam ettiği zor bir dönem. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku, stresle başa çıkabilmek, sigara ve alkol gibi bağışıklık sistemini zayıflatan unsurlardan uzak durulmasının, hayata daha iyimser bakmanın, gülümsemek gibi hayat dair her şeyin bağışıklık sistemi için önemli olduğunun altını çizen Diyetisyen Sibel Mumcu, “Bu nedenle bireysel farklılıklar dışında kalan ve günlük hayatımızın parçası olan bu alanlarda dikkat edeceğimiz her şey ve alacağımız önlemler, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve hastalıklara karşı dirençli olmamıza yardım eder” dedi.

Mumcu, bağışıklığı güçlendirmenin 6 yolunu anlattı:

MEYVE, SEBZE, PROTEİN, TAHIL VE SÜT ÜRÜNLERİNİ DENGELİ TÜKETİN

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, enerji ve proteinden yetersiz besleme vücudumuzun savunma gücünü yavaşlatır. Bu yüzden besin çeşitliliği ilk önceliktir: Tüm besinler farklı çeşitlilikte ve miktarda değerli bileşikler içerir. Belli besinleri yemek sadece o besinlerin sağladığı faydaları almak, diğerlerinden mahrum kalmak demektir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme gereklilikleri çerçevesinde protein kalitesi ve biyolojik değeri yüksek et, süt ve süt ürünleri, yumurta, kuru baklagiller gibi protein kaynaklarının, enerji için tam tahıl ürünleri başta olmak üzere diğer tahıl ve kuru baklagillerin, vitamin ve mineraller için sebze ve meyvelerin tüketimine önem vermek önemlidir. Yoğurt, kefir gibi süt ürünleri aynı zamanda probiyotik özellikleri nedeni ile de bağırsak sağlığı için oldukça faydalıdır.

YETERLİ BESLENİN

Çok değil yeterli beslenme önemlidir. Bağışıklık sistemini yeterli, dengeli ve kaliteli bir beslenme güçlendirir, miktarca çok yemenin bu konuda bir etkisi olmaz. Bu nedenle sağlıklı olduğumuz kiloyu korumak, ilave yağ ve şeker içeren besinlerden uzak durmak, rafine karbonhidratlar yerine tam tahıl içerenlere yönelmek, yüksek lif içeren besinleri tercih etmek doğru seçimlerdir.

BESLENMEDE B6 VİTAMİNİ, FOLİK ASİT VE ÇİNKODAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Savunma hücrelerinin varlığını sürdürebilmesi için B6 vitamini, folik asit ve çinko gibi vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır. Bu öğelerin zengin olduğu besinlere (süt, et, karaciğer, bulgur, pirinç, yumurta, baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi) beslenme düzeni içinde yeteri kadar yer verilmelidir.

HER GÜN 2-3 PORSİYON MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Antioksidanları bağışıklığı güçlendirmek için önemli bileşiklerdir. Bu bileşikler; vücudu zararlı maddelerden korur ve bağışıklık sistemiyle birlikte savaşırlar. Özellikle E, C vitamini ve beta karoten antioksidan vitaminler olarak bilinirler. E vitamini için sıvı yağlar, yağlı tohumlar, tahıl taneleri; C vitamini için koyu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, lahana, ıspanak, kuşburnu, taze kırmızı biber; beta karoten için ise turuncu, kırmızı, yeşil sebze ve meyvelerden tüketmek önemlidir. Her gün 2-3 porsiyon meyve ile 2-3 porsiyon sebze tüketmek ve bunları çeşitlendirerek rengarenk seçmek ihtiyacımız olan vitamin, mineral ve antioksidanların yeterli alımını kolaylaştırır.

BOL SU TÜKETİN

Su, yaşam için elzem öğelerden biridir. Hastalıklardan korunmak ya da mücadele etmek için yeterli ve dengeli beslenme kadar su ve bol sıvı tüketimi de çok önemlidir. Su, oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında en etkili araçtır. Özellikle ateş ve ishal varlığında bol su tüketimi çok daha büyük önem taşır. Günde 2-2,5 litre (8-10 bardak) su mutlaka içilmelidir. C vitamini yönünden zengin taze sıkılmış meyve ve sebze suları, sıvı tüketimini artırmak için tercih edilebilir.

UYKUNUZA ÖZEN GÖSTERİN, DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Her gün düzenli egzersiz yapmak, yeterli ve kaliteli uyku uyumak, bağışıklık sistemini zayıflatan sigara ve alkolden uzak durmak ve çok düşük kalorili diyetler yapmamak da bağışıklık sitemini güçlü tutmak için çok önemlidir.