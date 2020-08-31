Bakan Koca tehdit edilen hemşireye destek verdi

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:35

Büşra hemşireye destek olan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.