Bakan Koca tehdit edilen hemşireye destek verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istediği için tehdit edilen Büşra hemşireye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi.
Büşra hemşireye destek olan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.
Video Haberler
- Kahreden olay sonrası görüntüleri yürekleri dağladı
- Cadde ortasında saç saça birbirine girdiler!
- Bursa Adliyesi'nde tekme ve yumruklu kavga kamerada
- Diyarbakır'da filmleri aratmayan operasyon kamerada
- İzmir'deki camide 'tuvalet' tepkisi
- Plajda skandal görüntüler... Bu bir halk düşmanlığı
- Markette kadına çirkin saldırı
- Uçurtma iplerine takılan çocuk 30 metre havalandı
- 3,5 dakikada 10 kilo altını böyle çaldılar
- Bu numaraya kanmayın! Büyük tepki topladı