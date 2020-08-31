Bakan Koca tehdit edilen hemşireye destek verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istediği için tehdit edilen Büşra hemşireye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:35
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Büşra hemşireye destek olan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.


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