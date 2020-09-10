Bakan Koca: Yeni tedbirleri istişare edeceğiz

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan Van’a gitti. Van’ın yanı sıra Muş, Hakkari ve Bitlis’ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantıları yapacak olan Koca, Van Valiliği’ni ziyaret ettikten sonra bir basın toplantısı düzenledi. Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vaka sayısı son günlerde önemli artışa geçti.

Van, bu anlamda Bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri olmuştur. Son dönemde yüksek hasta sayısı artışlarını gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı, son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeylerinde.

Van'da 3 hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bu dönemle yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz.



Sağlık kuruluşlarımızla birlikte son günlerde artan vaka sayılarını değerlendirdik. Filyasyon ekibi sayısını 80'den 128'e çıkardık. Temizlik, maske ve mesafe kuralından taviz eden her ilde maalesef vaka sayısında artış görüyoruz. Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Siirt'te birkaç hafta öncesine göre yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük.



HASTA ORANI YÜZDE 15.6

Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van’da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre dört katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz. Yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Yaşlılarımızın, özellikle korunabilir olması son derece önemli. 4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi ciddi risk oluşturmakta. Pozitif ve temaslı olan kişilerin izolasyonunu da hassasiyetle yapmamız gerektiğini anlatıyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor.

SALGINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Van’ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk. Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz corona virüsü salgınında tekrar bir artış yaşanıyor. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayılarımız sabit ve düşerken. Bazı illerde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz.

YENİ TEDBİRLERİ İSTİŞARE EDECEĞİZ

Van başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimizi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konulara çözüm üretmek için buradayız. Az sonra il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz.



