Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 462 kilogram sıvı eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirdiğini açıkladı.
Bakan Muş, bu rakamın, Türkiye'de muhafaza ekiplerince likit olarak ele geçirilen en büyük miktar olduğuna dikkat çekti.
Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum" dedi.
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