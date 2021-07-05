Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:26

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirdiğini açıkladı.

Bakan Muş, bu rakamın, Türkiye'de muhafaza ekiplerince likit olarak ele geçirilen en büyük miktar olduğuna dikkat çekti.

Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum" dedi.



