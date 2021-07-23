Bakan Selçuk'tan "Kafa kesme" görseline skandal yanıt

23 Temmuz 2021 Cuma, 13:42

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye Diyanet ve Vakıf Gönüllüleri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) yayınladığı çocuk dergisindeki; kafa kesme, idam, savaş ve ayağından prangalanmış çocuk görsellerini TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk soru önergesine verdiği yanıtta, "Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

“BAKANLIĞIMIZ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ALANINA GİREN BİR HUSUS BULUNMAMAKTADIR”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kaya’nın sorularına; “Soru önergesinde belirtilen konuda, Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren herhangi bir husus bulunmamaktadır” yanıtını vermesi ise tepki çekti.

Selçuk’un yanıtı için “Şaka gibi” diyen CHP’li Kaya, ANKA'dan Mehtap Belen'e şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çocuk dergisinde, idam sehpası, kelle kesme görüntüleri gibi çocukları tehlikeye sürükleyecek, yanlış eğitime yöneltecek görseller yer alıyor. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Diyanet-Sen de gelip beni ziyaret ederek, bu görsellerin yanlışlığını kabul ederek, derginin dağıtımını durdurup, kendi sayfasından çıkarmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru önergemize verdiği, ‘Konu bizi ilgilendirmiyor, yetki ve sorumluluk alnımızda değil’ açıklamasına gülmek lazım. Bakanlık, çocuklarla ilgili yanlış dergiler, yanlış hikaye kitapları, yanlış yayın organlarını mutlaka takip edip müdahil olmak zorundadır. Şöyle mi diyeceğiz, ‘Çocuklar, öğrenciler, öğretmenler, okullar olmasa oh ne rahat, ne güzel Milli Eğitim Bakanlığı yaparız.’ Yok böyle bir şey. Sayın Selçuk, bu konuda verilen yanıttan belki haberiniz yok ama çocuklara ilişkin yapılan her türlü olumsuz yayını siz en az bizim takip ettiğimiz kadar takip etmek zorundasınız.

SORUMLULUĞA DAVET ETTİ

Siz kendiniz bir soruşturma başlatamayabilirsiniz ama bizim yaptığımız gibi cumhuriyet savcısına suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Çocukları korumak, sağlıklı ortamda eğitim görmesini sağlamak Milli Eğitim Bakanı olarak sizin görev alanınız içindedir. Tüm Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet-Sen’in yöneticilerini uyarıyorum. Çocuklarımızı yanlış yönlendirmekten uzak tutalım. Eğer bu tür dergilerin çıkması devam ederse, bakanlık müdahale etmediği sürece çocukların yanlış eğitiminden kendileri sorumludur. Bir kez daha kendilerini sorumluluğa davet ediyorum.”

NE SORMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde, “Görsellerin çocuklarımızın psikolojisini bozacağı, zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyeceği uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Aileler de olayı endişeyle karşılamıştır” değerlendirmesini yapan Kaya, şu sorulara yanıt aramıştı:

“-Diyanet-Sen Çocuk dergisinin çıkartılma amacı nedir?

-Diyanet-Sen Çocuk dergisinin dağıtımı yasaklanacak mıdır?

-Çocuklarımızın zihinsel ve ruhsal gelişimini bozan dergiyi çıkartan, Diyanet-Sen yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır?

-Dağıtımı yapılan Diyanet-Sen Çocuk dergisi toplatılacak mıdır?”