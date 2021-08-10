Barış Pehlivan yazdı: Bakanlık'ta fidye krizi

10 Ağustos 2021 Salı, 09:42

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde, "Sizin hiç örtülü ödeneğiniz yok mu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan yazısının ilk bölümünde, geçen hafta gündeme getirdiği Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgi sisteminin ele geçirilmesine dair yeni gelişmeleri paylaştı.

Pehlivan, Bakanlık'ta mobbing ile liyakat sahibi kişilerin istifa ettirildiğini anlattı. Yazının devamında, bilgi işlem sistemini ele geçirenlere istenen fidyenin verildiği iddiasından bahsedildi

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye, bu köşeden duydu:

Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait bilişim sistemleri siber saldırıya uğradı. Ve maalesef Türkiye’nin tüm tarım ve hayvancılık verisi hackerların eline geçti.

İşte o skandalda yeni perde açacak notlarım var:

- Saldırının üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Ancak bu satırlar yazılırken sorun halen çözülmemişti.

- Kullandıkları ilaç takip sisteminde ciddi açıklar olduğunu veterinerler uzun zamandır dile getiriyordu. Öyle ki hayvan sahiplerinin T.C. kimlik numaraları ile adresleri ilgisiz insanlar tarafından kolayca görülebilir haldeydi. Meğer bu konuda meslek odaları bakanlığa birçok dava açmış.

- Bilişim altyapısında uygulama, veri tabanı ve yedeklerin ayrı sunucularda olması gerekti. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı hepsini aynı sunucuya, yani tüm yumurtaları aynı sepete koymuş. Böylece sızmak da tüm sistemi ele geçirmek de kolay olmuş.

- Kadrolaşmak için yapılan mobbing öyle bir hale gelmiş ki liyakat sahibi birçok yetenekli isim bakanlıktan ayrılmak zorunda kalmış. Yerlerine ise vasıfsız isimler bilişim departmanına alınmış.

- 6 bin liraya çalıştırıldığı için bakanlıktan ayrılıp Microsoft’a geçen yetenekli bir Türk mühendis varmış. Gün gelmiş, bakanlık bir sorununu çözmesi için o eski çalışanından hizmet almış. Ve bir günlük hizmet için Microsoft’a 10 bin lira ödeme yapılmış.

- Bakanlığın Yazılım ve Uygulama Geliştirme Dairesi Başkanı olan eski bakan Mehdi Eker’in bir köylüsünün yaşanan skandalda payı konuşuluyormuş.

Şimdi...

CHP milletvekili Gamze Taşcıer, bakanlığın tüm verilerini ele geçiren saldırganlara istedikleri fidyenin ödendiğini ileri sürdü.

Bir iddiayı da ben soruyla yazayım:

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Recep Gülnar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’ne 'sizin bir örtülü ödeneğiniz yok mu, şu fidyeyi versek de kurtulsak' dedi mi?"