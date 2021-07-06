Barış Pehlivan yazdı: Şehir hastaneleri kimlere emanet edildi?

06 Temmuz 2021 Salı, 10:23

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan "Arka Bahçe" adlı köşesinde dikkat çeken haberler kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısının "Kime emanet edildik" başlıklı bölümünde, beş şehir hastanesinin yemek, temizlik ve güvenlik gibi hizmetlerinin devredildiği Danimarkalı ISS fabrikasına mercek tuttu.

Pehlivan bu bölümde, ISS firması için “dünya devi ve sektörün lideri” güzellemelerinin yapıldığını ancak Danimarka Savunma Bakanlığı'nın şirket ile yemeklerin ve hijyenin kötü olduğu için bağları kopardığını yazdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Günlerce tartışıldı. Beş şehir hastanesinin yemek, temizlik ve güvenlik gibi hizmetleri, Danimarkalı ISS firmasına devredildi. Eleştiriler yükselince de ISS için 'dünya devi ve sektörün lideri' diye güzellemeler yapıldı.

Peki, bizim hastane emanet ettiğimiz şirket, anavatanı Danimarka’da nasıl biliniyor?

Çok değil, beş ay önce ne oldu biliyor musunuz?

Danimarka Savunma Bakanlığı, yemekten temizliğe dokuz alanda hizmet aldığı ISS ile ipleri kopardı.

Zira, Savunma Bakanlığı personeli ISS firmasından çok şikâyetçiydi. Öyle ki yemeklerin ve hijyenin ne kadar kötü olduğunu fotoğraflarıyla ifşa ettikleri bir Facebook grubu bile açtılar.

Sonunda...

Danimarka parlamentosu Şubat 2021’de toplandı.

Ve normalde 2024’e kadar devam etmesi beklenen ISS-Danimarka Savunma Bakanlığı anlaşması feshedildi.

Sözün özü, 'dünya lideri' diye bize övülen şirketten kendi ülkesi şikâyetçi."