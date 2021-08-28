Başına demir parçası düşen işçi, 3 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 12:48

Olay, mayıs ayında 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kaynak makinası üreten bir fabrikada meydana geldi. Mikail Mercan çalışırken başına demir parçası düştü.

Mercan'ın kanlar içerisinde yattığını gören fabrika çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Mercan'ı, özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mercan, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mercan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



