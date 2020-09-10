'Beton ada'da ilk etkinlik: Erdoğan ve Çiller de var
'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak yeniden düzenlemesi yapılan Yassıada'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmıyla bir 'sempozyum' düzenlenecek.
Yeşilliklerle dolu eski halinden eser kalmayacak şekilde 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla yeni düzenlenen Yassıada'da ilk etkinlik düzenleniyor.
Adalet Bakanlığı, 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla adada "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenleyecek. 12 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek sempozyum iki oturumda yapılacak.
Adalet Bakanlığı, Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı dolayısıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda "Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu" düzenleyecek.
12 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sempozyuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller’in de katılması bekleniyor.
Sempozyumun ilk oturumu "Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler", ikinci oturumu ise "Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri" başlıklarını taşıyacak.
ADADA İLK PROGRAM
Erdoğan tarafından 27 Mayıs’ta açılan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"nda yapılacak sempozyum, böylece buradaki ilk program olacak.
1960 darbesi sonrası Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla neticelenen yargılamaların yapıldığı Yassıada’nın adı, 2013’te 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirilmişti. Yeşilliklerle kaplı çehresi son 5 yılda yapılan inşaatlarla neredeyse tamamen değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmıştı.
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