Beyaz Saray, Putin-Biden görüşmesinde ele alınacak konuları açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugünkü basın toplantısında, “Stratejik istikrara yeterince zaman ayırmalarını bekliyoruz. Bu, silah kontrolüyle de ilgili” diye açıkladı.

Biden’in görüşmede Ukrayna konusunu da masaya yatırmayı planladığını söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü, “Başkan, ABD’nin Ukrayna’nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne desteğinin altını çizme niyetinde” dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, ele alınacak başka bir konunun Belarus ile ilgili olduğunu da anlatan Psaki, ABD liderinin bu konudaki endişeleri dile getireceğini aktardı.

Görüşmeye kalan 3 hafta içinde yeni konuların da ortaya çıkabileceğini belirten Sözcsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"RUSYA BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEYİ ÖDÜL OLARAK DEĞİL..."

“Son birkaç yıldır maalesef diplomasi şöyle işliyordu, işbirliği yapmıyorduk ve sadece hemfikir olduğumuz liderlerle görüşüyorduk. Ama anlaşmazlık yaşadığımız liderlerle de görüşmek önemli, Rusya lideri bunlardan biri. Rusya Başkanı ile görüşmeyi ödül olarak değil, ABD’nin çıkarlarını korumanın önemli bir parçası olarak görüyoruz.”

Görüşmenin ardından işlerin kolay yürüyeceğini beklemediklerini kaydeden Psaki, “Aslında zor bir sohbet bekliyoruz. Anlaşmazlıkların olduğu alanlarda cepheleşme olacağını bekliyoruz. Ancak bu görüşme, daha istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilere doğru ilerleme için bir fırsat” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden'ın 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelecek.