Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan ilk açıklama

31 Ağustos 2021 Salı, 14:32

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedaviye alınan oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sağlığına kavuşan ve bir hafta sonra setlere dönmeye hazırlanan 57 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Akusta, Instagram hesabından yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın."