Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan ilk açıklama
Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, sevenlerine 'İyiyim' mesajı yolladı.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedaviye
alınan oyuncu Mesut Akusta taburcu oldu. Sağlığına kavuşan ve bir hafta sonra
setlere dönmeye hazırlanan 57 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından
sevenlerine seslendi.
"HERKESE TEŞEKKÜRLER"
Akusta, Instagram hesabından yayımladığı videoda şu
ifadeleri kullandı:
"Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni
ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm
arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En
kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın."
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