Biden’ın Rusya açıklamasına Kremlin’den yanıt

05 Şubat 2021 Cuma, 16:20

Biden, Rusya'ya gerçekleştirdikleri her eylemin bedelini ödeteceklerini söylemesinin ardından, Kremlin’den yanıt verildi.

Peskov yaptığı açıklamada, "Amerikan yönetimi Çin'in ABD'ye rakip olma hırsı ve Rusya'nın demokrasimize zarar verme girişimleri ile mücadele etmek de dahil olmak üzere otoriter yönetimlere karşı harekete geçme fırsatını kullanmalıdır. Yeni dönemi başlatmamız ve salgın, iklim krizi ve nükleer silahların yayılması gibi konularla mücadelede vites büyütmeliyiz" dedi.

“AGRESİF VE YAPICILIKTAN UZAK BİR DİL...”

Peskov, "Bu maalesef agresif ve yapıcılıktan uzak bir dil... Hiçbir ültimatomu kabul etmiyoruz. Bu tarz ders verir nitelikteki söylemleri ciddiye almayacağımızı daha önce de söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, 2 ülkenin farklılıklarını bir kenara bırakıp önemli konularda işbirliği yapmasını umdukları da ifade etti.