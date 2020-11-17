'Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinden bazıları' diyerek açıkladı

17 Kasım 2020 Salı, 09:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını" belirtmişti.

Kurul toplantısının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrilirken Gazeteci Candaş Tolga Işık, söz konusu tavsiye kararlarını açıkladı.

Işık, Twitter hesabından bu kararları şöyle sıraladı:

"*Eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması

*Restoranların tamamen paket servise geçmesi

*Okulların tatilinin uzatılması

*Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı

Kararı yarın hükümet verecek

Yarın Bakanlar Kurulu’nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var:

1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması 2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı"



