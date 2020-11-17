'Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinden bazıları' diyerek açıkladı
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Koronavirüs Bilim Kurulu'nda varıldığı iddia edilen tavsiye kararlarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada "hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını" belirtmişti.
Kurul toplantısının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrilirken Gazeteci Candaş Tolga Işık, söz konusu tavsiye kararlarını açıkladı.
Işık, Twitter hesabından bu kararları şöyle sıraladı:
"*Eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması
*Restoranların tamamen paket servise geçmesi
*Okulların tatilinin uzatılması
*Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı
Kararı yarın hükümet verecek
Yarın Bakanlar Kurulu’nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var:
1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması 2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı"
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
- 'Şeyha Moza'nın değil, İmamoğlu'nun yanındayız'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Siyanürle altın arama çalışmalarına köylülerden tepki
- 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
- Canlı yayında gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Sivas’ta bomba paniği... Vali açıklama yapı
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
- 'Şeyha Moza'nın değil, İmamoğlu'nun yanındayız'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı