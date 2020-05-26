Bira nedeniyle ceza alan Sırdar’ın programı yerine RTÜK mey öven belgesel yayınlatmış

26 Mayıs 2020 Salı, 13:49

Radyo programcısı Nihat Sırdar bugün Gazetepencere'de yer alan 'Gündem oldum' ben başlıklı yazısında, RTÜK'ün kendi programı yerine gönderdiği belgeselde ‘mey’in övüldüğünü açıkladı.

Nihat Sırdar, 'Gündem oldum' ben başlıklı yazısında şunları anlattı:

"Neyse ki Rtük’ün cezalı olduğum ilk akşam benim programım yerine yolladığı programı dinledim de kendime geldim. Elazığ şehrinin güzelliklerinin anlatıldığı belgeselin içinde geçen yine yörenin ünlü bir ozanının “Mey” i öven ve ne kadar da güzel tüm dertlere iyi geldiğini anlatan metin beni benden aldı.

Bira dediğim için ceza aldığım yayında mey muhabbeti hakikaten tam yerinde oldu yani."

NE OLMUŞTU?

Nihat Sırdar, bir dinleyicinin yayın sırasında yolladığı “Karantina günlerinde evde birçok şey yapmayı öğrendim. Mesela yufkaları üçgen şekilde kesip zeytinyağı ve baharatladıktan sonra fırına atıyorum. Çok güzel cips oluyor. Biranın yanında iyi gidiyor” mesajını okuduğu için üç gün yayın durdurma cezası almıştı.