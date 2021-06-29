Birleşmiş Milletlerin 193 üye ülkesi, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşamadı
Birleşmiş Milletlerin 193 üye ülkesi, 30 Haziran’da sona erecek olan barış operasyonlarının gelecek yılı için bütçe üzerinde anlaşamadı.
Diplomatik kaynaklar, Birleşmiş Milletlerin 193 üye ülkesinin, 30 Haziran’da sona erecek olan ve "tüm misyonların dondurulmasına" yol açabilecek önümüzdeki yılki barış operasyonları için bütçe üzerinde anlaşamadığını aktardı. Kaynaklar, anlaşmazlığın özellikle son dakika taleplerini çoğaltan Çin ve Afrika ülkeleri nedeniyle gerçekleştirdiğini belirtti.
Barış operasyonları için ayrılan bütçe yaklaşık 6,5 milyar dolar tutarında olurken, her yıl Temmuz ayında başlayan 12 aylık bir dönemi kapsıyor.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric basına verdiği demeçte, barış misyonlarının uyarıldığını ifade ederek, "Görevlerin durması durumunda plan hazırlamaları istendi" dedi. "Üye devletlerin hızlı bir şekilde bir anlaşmaya varmalarını umuyoruz" ifadelerini kullanan Dujarric, barış misyonlarının başarısız olması durumunda 1 Temmuz’dan itibaren artık harcama yapamayacaklarını vurguladı.
Sözcü, bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in yalnızca barış gücü operasyonlarında seferber edilen sivil ve askeri personelin güvenliği için harcama yapabileceğini sözlerine ekledi. Dujarric, "Operasyonlardaki azalma, örneğin Covid-19’a yanıt olarak ev sahibi ülkeleri desteklemek, sivilleri korumak ve diğerleri de dahil olmak üzere, misyonların görevlerini yerine getirme yeteneklerini sınırlayacaktır" dedi.
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