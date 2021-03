"Bize her gün Kadınlar Günü"

07 Mart 2021 Pazar, 03:25

Yarın Kadınlar Günü diye bir giriş yazısı yazmak için oturdum klavyenin başına; sonra dedim ki biz böyle bir yazıyı zaten mart ayının başında yazdık. Bu sayfayı yapan üç kişiden ikisi kadın. Bu gazeteyi yapan yöneticilerden yazıişleri müdürleri; servis şefleri; ekleri çıkaran yönetmenlerin hepsi, sayfa sekreterlerinin çoğu: Kadın! Yani bu gazetede zaten bir kadın bakış açısı her zaman var, iyi ki de var. Üstelik erkek arkadaşlarımız da kadın dostu; içimizde hiç maço yok, gerekirse biz oluruz! Kadınlar Günü’nde birkaç etkinlik onun için bizi pek kesmiyor, tabii ki işimiz bu diye size duyuruyoruz. Ama bizim için Kadınlar Günü diye bir kavram olması bile artık hayatımızdan çıkması gereken bir zihniyet. Çünkü dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, özellikle bizim ülkemizde, erkek şiddetine karşı, hayatta kalmak gibi bir sorunları var. Fırsat eşitliği, her alanda eşitlik diye bir sorunları var. Hayatlarına, yaşam biçimlerine, bedenlerine, üretimlerine, fikirlerine müdahale edilmemesi gibi bir sorunları var, ki bu bir gün ya da bir haftada yapılacak törenlerle çözülecek, geçiştirilecek bir durum değil; bir insanlık sorunu ve egemen güçlerin dayatması. Kadınların siyasette ya da şurada burada temsil edilmesinden bahsetmiyorum, çünkü önemli olan o kadınların erkek zihniyeti taşımadan orada olması, iktidar olmuş kadınların çoğunda gördüğümüz en büyük yanlış, o iktidarı muhafaza edebilmek için erkekten daha çok eril zihniyet taşıması. Evet, bu bir kültür sorunu, bu bir siyaset sorunu, bu bir eğitim ve zihniyet sorunu. Bunun için biz bir gün değil her gün kadınlar vardır, çiçek değil insandır, her yerdedir, her iştedir, varlıkları ve üretimleri değerlidir diyoruz ve bir gün Yeni Zelanda gibi, Baltık ülkelerindeki gibi kadınlara ülkeyi yönettirmeyi diliyoruz. O zaman bunları konuşmaya da gerek kalmayacak.

İYİLİK İÇİN SANAT DERNEĞİ’NDEN ÖZEL SERGİ

İyilik İçin Sanat Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen oluşturduğu seçkiyi, 39 Kalamış Marina’da sanatseverlerin beğenisine sundu. İyilik İçin Sanat Derneği’nin bu yıl 4. dönemine girecek olan “Pasajda Bir Yıl” projesinde yer alan Badem Kübra Kocalar, Aysun Telli, Tunay Tunç, Seher Bediha Yılmaz, Cansu Kahraman, Hatice Ahmet, Dilan Demirbağ, Merve Topuz ve Elif Aydemir gibi genç sanatçıların yanı sıra ressam Aslı Özok’un da eserlerinden oluşan sergi, Dr. Feride Çelik’in küratörlüğünde düzenlendi. Anadolu yakasında bulunan 39 Kalamış Marina’da 1 ay boyunca ücretsiz olarak görülebilecek sergi, ayrıca www.iyilikicinsanat.org web sitesinden de takip edilebilecek.

TİYATRONUN ACI KAYBI: ALTAN KARINDAŞ



Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı 93 yaşındaki Altan Karındaş, dün hayatını kaybetti. 11 yıldan bu yana yaşamını Marmaris Belediyesi 2. Bahar Sosyal Tesisleri’nde sürdüren sanatçı Karındaş’ın ölümünü tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Saban, “Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. ‘Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır’ der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek” dedi. Karındaş, hastalığına rağmen 2019 yılında 10 Kasım Atatürk filmi için kamera karşısına geçmişti.

BAYAN YANI 10 YAŞINDA, 8 MART’A ÖZEL KAPAK

Bu yıl 10. yaşını kutlayan Bayan Yanı dergisinin mart sayısı yayımlandı. Dergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir kapakla okuyucularını selamladı.

MOZART’IN VE ANADOLU’NUN KADINLARI

CRR Konser Salonu bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü iki farklı temalı konserle kutluyor. İlk konser, müzik tarihinde farklı kadın karakterlerini ince ve derin şekilde betimleyen besteci Mozart’ın Figaro’nun Düğünü, Don Juan ve Sihirli Flüt operalarından aryalarla bugün gerçekleşecek. Tam da 8 Mart’ta verilecek olan “Oyalı Yazma” başlıklı ikinci konserde ise Anadolu kadınlarının müzikle dile gelen dünyasını halk müziği sanatçıları Mercan Erzincan, Devrim Kaya ve Buse Katılmış seslendirecek.

Mercan Erzincan, Devrim Kaya ve Buse Katılmış, Anadolu kadınının dillere destan duygularını seslendirecek.

‘KADIN ELİ DEĞMİŞ ŞARKILAR’

Şişli Belediyesi çevrimiçi konserlerine devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Kadın Eli Değmiş Şarkılar” programında klasik Türk müziği sanatçısı Dilek Türkan ve konuğu Çiğdem Yarkın, kadın besteci ve söz yazarlarının eserlerine yer verecek. Program yarın saat 21.00’de Şişli Belediyesi’nin YouTube kanalından yayımlanacak.

BÜYÜK FESTİVAL BUGÜN SONA ERİYOR

WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul 5 Mart’ta başladı, bugün sona erecek. British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile düzenlenen festival, British Council ve Sabancı Vakfı YouTube hesaplarından ücretsiz izlenebiliyor.

Festivalde bugün festivalin sunuculuğunu da üstlenen gazeteci Zeynep Miraç’ın moderatörlüğünde “Şehirde Dayanışma Paneli”nde, 5 Harfliler kurucularından akademisyen Hazal Halavut, araştırmacı, müzisyen ve WOW İstanbul Danışma Kurulu üyesi Rümeysa Çamdereli, İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan ve feminist tarihçi Jade Bentil bir araya gelecek. WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, Kardeş Türküler konseri ile sona erecek.