Boğaziçi Üniversitesi mezunları 6. kez 'online nöbet'te

13 Haziran 2021 Pazar, 14:05

Mezun nöbetinde bir araya gelen Boğaziçililer yaptıkları açıklamada, üniversitenin farklı bölümleri tarafından dile getirilen yönetimin hukuksuz uygulamalarına ve akademik kurullarda usulünce alınmış kararlara yapılan müdahalelere dikkat çektiler.

Boğaziçi Üniversitesi direnişini genişletmek ve akademisyenlerle öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla her pazar çevrimiçi nöbetle bir araya gelen mezunlar, altıncı buluşmalarında üniversitenin farklı bölümlerinin akademik özgürlük ve kurumsal özerkliğin önemini vurgulamak amacıyla art arda yaptığı açıklamalara değindiler.

AKADEMİSYENLERİN TAVRI

Nöbet sonrası yaptıkları basın açıklamasında her bölümün atanmış rektör ve etrafındaki idari kadroya seslendiğini hatırlatan mezunlar, “Akademisyenler bir takım oyunlarla üniversiteyi ele geçirmeye çalışan, tepeden inme bir yaklaşımla yönetmeye çabalayan bu kadroya, bu yaklaşıma karşı çok net tavır aldı” ifadelerini kullandı.

“Biz de atanmış rektör ve etrafındakilere sormak istiyoruz” diyen mezunlar “Yönetmek için hukuksuz her yolu denediğiniz bu üniversitenin, bir takım kurnazlıklarla özerkliğini yok etmeye çalışmaktan yorulmadınız mı? Bu kadar baskı ve gözetimle, idari oyunlarla ele geçirmeye çalıştığınız üniversitemize bu şekilde zarar verdikçe başarılı olduğunuzu mu sanıyorsunuz?” diye konuştu.

DEVAM EDECEĞİZ

Boğaziçili mezunlar “Sesimizi yükseltebileceğimiz, dayanışabileceğimiz her ortamda bir araya gelmeye, bu hukuksuzluğa itiraz etmeye devam edeceğiz. Çünkü şimdi yapacağımız her itiraz, nasıl bir geleceği hep beraber kuracağımıza da işaret edecektir" diyerek baskılar, idari oyunlar karşısında yılmayacaklarını, yorulmayacaklarını belirtti.

VAZGEÇMEYECEĞİZ

“Yüzü hiç kızarmadan üniversitemizde ders verdiği yalanını söyleyen atanmış rektör ve rektör yardımcıları istifa edene, hukuka ve kurumsal işleyişe zarar veren gayrimeşru tüm atamalar ve kararlar geri alınana kadar bu direnişten vazgeçmeyeceğiz” diyen mezunlar akademisyenlerin açtığı davaların da takipçisi olduklarını vurguladı.

Bu davalarda ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini ve hayata geçirilen tüm usulsüz işlemlerin iptal edilmesini talep eden Boğaziçi mezunları, “Konunun hızla değerlendirilmesi her geçen gün karşımıza çıkan yeni sorunların önlenebilmesi açısından son derece önemlidir” diye konuştu.



















































































































