'Bu gidişe son vereceğimiz günler yakındır'

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:25

Gerçek İzmir'den Mehmet İşler'in haberine göre; İl Başkanı Deniz Yücel'İn ev sahipliği yaptığı programda Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şehir dışında olduğu için katılamadığı törende Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Parti Meclisi Üyeleri (PM), Ednan Arslan, Devrim Barış Çelik, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve örgüt mensupları katıldı.

BAYRAMI HALKIMIZA ÇOK GÖRDÜLER

Pandeminin ve ekonomik krizin etkilerinden söz eden İl Başkanı Deniz Yücel Yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarını hedef aldı. CHP iktidarının yakın olduğunu açıklayan Başkan Yücel, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan; milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan COVİD-19 tedbirlerinin esnetilmesiyle uzun bir aradan sonra yüz yüze bayramlaşmanın, örgütümüzle bir arada olmanin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hani büyüklerimizin söylediği bir laf vardır; “bayramlar eski bayramlar değil.” Geçmişe duyulan özlemi ifade eder.

Aile bağlarının , komşuluk bağlarının eskiden daha sıkı olduğunu, örf ve adetlere, geleneklere daha bağlı olunan bir dönemdeki bayramları ifade eder. Ancak Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu dönemde; gerçekten insanlarda ne bayram kutlayacak, ne bayram alışverişi yapacak, ne misafir ağırlayacak ne de tatile gidecek hal bırakmadılar. Bu bayram milyonlarca insanımız için bayram olmaktan çok uzak. Ülkeyi yöneten şahsım iktidarı, doymak bilmeyen saray çevresine ve yandaşlarına aktardıkları kaynakları halkımıza çok gördüler. İşsiz kalan babalar, anneler ve gençler yalnızlığa terk edildi" dedi.

İNSANLARIMIZ MUTSUZ

Yücel, "2018 yılından başlayarak ülkece yaşadığımız ekonomik krize, bir de pandemi eklenince yaşam koşulları dayanılmaz bir hal aldı. İşsizlik arttı, birçok esnaf ve işletme ağır ekonomik koşullara dayanamayarak kepenk kapattı. AKP iktidarının ülkeyi yönetme şekliyle her geçen gün zengin daha da zenginleşti, yoksul daha da yoksullaştı. Bu yeni ekonomik düzende eski bayramları arayan insanlarımız, bir taraftan ekonomik buhranla mücadele ederken bir taraftan da umutsuzlukla da mücadele etmeye başladı.

İnsanlarımız mutsuz. İnsanlarımız umutsuz. Bir ulusu ulus yapan bütün ortak değerlerimiz AKP iktidarında bir bir tahrip edildi. Son 19 yılda insanlar benden ya da ondan diye, şucu ya da bucu diye ayrıştırıldı. İnsanlar inançları nedeniyle, mezhepleri nedeniyle birbirlerine düşmanlaştırıldı. Haber yapan gazetecilerimiz, kendilerine dayatılan rektörü kabul etmeyen, hak arayan gençlerimiz, akademisyenlerimiz devlet düşmanı, terörist ilan edildi" açıklamasında bulundu.

BU GİDİŞE SON VERECEĞİMİZ GÜNLER YAKINDIR!

"Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama bu gidişe son vereceğimiz günler yakındır" diyen Yücel, "Çocukların yatağa aç girmediği, gençlerimizin geleceklerini yurt dışında aramadığı; kadınların sadece; ülkeyi yönetenlerin, devletin kurumlarını kayıtsızlığı nedeniyle katledilmediği, şiddete, tacize, tecavüze uğramadığı, milyonlar açken ve işsizken yandaşların 3’er 5’er yerden ayrı ayrı maaş almadığı, insanların inançları, etnik kökeni yada yaşam tarzı nedeniyle ayrıştırılmadığı bir Türkiye'yi kuracağımız günler yakındır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde harami düzenine son vereceğimiz günler yakındır.

Mart'ın sonu bahar diyerek, kazandığımız tüm belediyelerimizin pandemi sürecinde yaptıkları ortada. Her türlü engellemeye rağmen, her türlü baskıya rağmen, her türlü tehdide rağmen belediyelerimizin halkımıza hizmet etmesini engelleyemediler. Genelgeler mi yayınlamadılar? Soruşturmalar mı açmadılar? Hesaplarına bloke mi koymadılar? Yasa mı çıkartmadılar? Hiçbiri belediye başkanlarımızı durduramadı. Ne yaparlarsa yapsınlar belediyelerimizin hizmet etmesini engelleyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ BAYRAM CHP İKTİDARINDA, 82 MİLYONUN BAYRAMI OLACAKTIR!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere belediye başkanlarına teşekkür eden Yücel, "Ama teşekkür etmek istediğim birileri daha var. Bu dönem milletvekillerimiz; genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Türkiye’nin her yerinde çalışma yapıyorlar. Basmadık yer bırakmıyorlar. Uşak’tan Kars’a, Giresun’dan, Şırnak’a, Batman’a, Adıyaman’a esnafla, işçiyle, emekliyle, gençlerimizle halkımızla bir araya geliyorlar, onların sorunlarını dinliyorlar ve iktidar olduğumuzda bu ülkenin sorunlarını nasıl bir bir çözeceğimizi anlatıyorlar. O yüzden İzmir milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sözlerimi noktalamadan önce bir konuya dikkat çekmek istiyorum.

Birileri bir süredir paniklemiş durumda. Saltanatları biteceği için bir panik yaşıyorlar. İşi gücü bırakmışlar genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olmaz mı? Bunu tartışıyorlar. Ben sadece bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Dürüstlük, namus, ahlak, erdem, vatan sevgisi, millet sevgisi, ve tabii ki demokrasiye bağlılık deyince; insanların aklına gelen ilk isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O yüzden biz, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önde, biz arkasında bu ülkeye demokrasi ve adalet getirmek için emin adımlarla yürüyoruz. Tabii ki Millet İttifakı paydaşları ve tüm dostlarımızla birlikte. Bir sonraki bayram CHP iktidarında, tüm halkımızın, 82 milyonun bayramı olacaktır" diye konuştu.

BUNLAR GİDECEK!

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Gediz turuna ve tespitlerine dair konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, " Sayın Soyer ne çevre ne tarım bakanıydı. Sadece yaşadığı havzaya duyarlı CHP'nin sosyal demokrat, solcu, halkçı bir belediye başkanıdır ve bunun örneğini verdi. 19 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı çevreyi kirleterek halkımızın da hayatını karartmaktadır. Bütün anketler artık bu iktidarın gideceğini gösteriyor. Ülkenin hali ortadadır. Bunlar gidecek. Bunların yerine Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Millet İttifakı ama erken ama zamanında sandıkta bu iktidarı aşağı indirerek halkın iktidarını kuracaktır" dedi.

İKTİDARA ÇAĞRI: SONBAHARDA SANDIK KURUN!

PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Umut ediyoruz ki bu bayram AKP iktidarına geçireceğimiz son bayram. Artık bıçak kemikte. Sonbaharda sandığı getirin ve bu millet sizinle helalleşsin. Cumhurbaşkanı helalleşmek istiyordu. Türkiye'nin her tarafında işçi, çiftçi bu sandığın gelmesini ve helalleşmek istiyor. TBMM grubumuz büyük bir özveriyle Türkiye'nin her tarafında gidiyor. İnsanlar bir umut arıyor ve onun adı CHP'dir. İnsanlar bunlara oy veren ellerimiz kırılsın diyor. Biz bu iktidarı Millet İttifakı ve bileşenleriyle indireceğiz. Milli bayramları olmayanların dini bayramları da olmaz. Biz bugün bayramları esaret altında kutlamıyorsak bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz" açıklamasında bulundu.

İKTİDARI İZMİR MARŞI'YLA UĞURLAYACAĞIZ

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Heyecanlıyız, yorgun değiliz. Partimizin adım adım iktidara yaklaştığını görüyoruz. Çok az bir zamanımız kaldı. Bunların sandığı getirmesini istiyoruz. Sonbaharda, ne zaman getirirseniz getirin İzmir Marşı'yla sizi uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.

DOĞU MASASI'NIN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

PM Üyesi Devrim Barış Çelik, "Doğu Masası olarak Türkiye'nin 24 ilinde çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz ve CHP'nin çalışmalarını anlatıyoruz. Vefakar parti örgütümüzün çalışmalarımızı anlatmaya devam ettiği müddetçe iktidar yakındır. Komşulardan başlayarak CHP'nin politikalarını anlatmanızı rica ediyorum" açıklamasında bulundu.

38 YIL ÇAPA YAPINCA YORULUYORSUNUZ

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, "Gençlik başka bir şey, arkadaş yorgun olmadığını söylüyor. Ben yorgunum. 38 yıldır çapa yapınca biraz yorgun oluyorsunuz" dedi. Bayır ayrıca tüm örgütün bayramını kutladı.

SERTEL'DEN İDDİALI ÇIKIŞ!

İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Bunlara yeşil deyince akıllarına dolar geliyor. Bunlara çevre deyince kendi çevreleri geliyor ve 2-3 maaşlar veriliyor. Halkımız yoksulluğun ve sıkıntının en koyu noktasında. Anadolu'da bunu görüyorsunuz. İlk gidişimde ikna edemediğim insanlar bu kez ben ağzımı açmadan CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Bizim duruşumuz net, pırıl pırıl olursa, Tayyip'in karşısına çıkacak adayın arkasında topyekun kenetlenirsek en az 8-12 milyon oy farkıyla cumhurbaşkanlığı seçimini alacağız" dedi.

TÜNELDE IŞIK GÖRÜLDÜ

İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise, "Bir bayrama daha giriyoruz. Bu bayramlar bizi daha mutlu etmeyecek. Çünkü biz iktidara geldiğimizde ülkedeki yoksulluktan, AKP faşizminden kurtulmadığımız sürece bize bayram yok. Ama biliyoruz ki önümüz çok yakın bir gelecekte aydınlık. Tünelde ışık göründü. Hepimize büyük görev düşüyor" ifadelerini kullandı.