BÜMED Başkanı Şahin, Bulu ile görüşmesini anlattı: Öğrencilerle bu yüzden görüşmedi!
Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'yu protesto etmek için dün yapılan eylemlerde 159 öğrencinin gözaltına alınması öncesi, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) Başkanı Önder Şahin, atanan rektör Bulu ile görüşmesini anlattı. Şahin, Bulu'ya öğrencilerle konuşma önerisi yaptığını belirterek, Bulu'nun kendisine "4 Ocak'ta tedbirsiz davrandığını, tekrar böyle bir riske girmeyeceğini, kendisine dokunulmasının devlete dokunmak olacağını ve bu yüzden çıkamayacağı" yanıtını verdiğini söyledi.
BÜMED Başkanı Önder Şahin, dünkü gösteriler öncesi öğrencilerle rektör olarak atanan Melih Bulu arasında diyalog kanalı açmak ve polis müdahalesini engellemek için Bulu ile görüştüğünü söyledi.
Bulu’ya rektörlük binasından çıkarak öğrencilerle konuşması önerisinde bulunan ve kendisine “Öğrenciler sizi istiyor” diyen Şahin, Bulu’nun bunu önce kabul ettiğini, ancak ardından güvenlik riskini öne sürerek vazgeçtiğini anlattı:
“Rektörlük yan kapı eşiğinde durun, öğrenciler ile aranıza 10 metre koyarak konuşun dedim. Bu çocuklardan size zarar gelmez, hepsine kefilim, dedim. Ancak ‘4 Ocak görüşmesinde tedbirsiz davrandığını, tekrar böyle bir riske girmeyeceğini, kendisine dokunulmasının devlete dokunmak olacağını ve bu yüzden çıkamayacağını’ belirtti.”
Melih Bulu, 4 Ocak günü rektörlük binasından çıkarak öğrencilerin arasına inmiş, bir saatten uzun süren konuşma sırasında öğrencilerin ısrarlı soruları üzerine “Seçimi savunuyorum” demişti.
Şahin, Bulu’yu ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine yaşananları şu sözlerle anlattı:
“İkna çabalarım sonuçsuz kaldı maalesef ve öğrencilerin yanında kalarak onlara destek olmaya çalıştık. Tek yapabildiğimiz bir kaç öğrenciye ters kelepçe takılmasını önlemek oldu.”
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