Burcu Biricik'ten 'tabiat' paylaşımı: 'Ümitleri boşa çıkarmayan yegane aşk'

Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından "tabiat aşkı" notuyla yeşilliklerin içinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Biricik, paylaşımına "İnsanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşk" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:19
Burcu Biricik'ten 'tabiat' paylaşımı: 'Ümitleri boşa çıkarmayan yegane aşk'
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Kanal D ekranlarında yayımlanan 'Camdaki Kız' dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Burcu Biricik, son olarak Instagram hesabından tarlada ve hayvanların içinde verdiği pozları paylaştı.

"TABİAT AŞKI YEGANE AŞKTIR"

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, çiftlikte domates toplarken ve hayvanlarla verdiği pozları paylaştı. 

Paylaşımına "Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşktır" notunu ekleyen oyuncuya 165 binden fazla beğeni geldi.

SETTEN DE İLK KARE GELDİ

Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kanal D'nin dizisi Camdaki Kız'ın çekimleri de başladı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik Instagram hikayeler kısmından setten ilk kareyi paylaştı.


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