Bursa'da Atatürk heykeline keserle zarar vermeye çalışan kişi gözaltına alındı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:38

Bursa'da, Atatürk heykeline zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.





Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, M.Y'nin, Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'ndeki Atatürk heykeline, elindeki keserle zarar vermeye çalışması üzerine güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilk incelemede akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

CHP İL BAŞKANI KARACA: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Saldırı sonrası CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Atatürk heykeli önünde bir açıklama yaptı. Karaca, “Burası Bursa’nın kalbi. Saat 14.00 sularında Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı bir kişi gelerek Bursa’nın merkezindeki valilik binasının 25 metre yanındaki Atatürk anıtına alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu örümcek kafalılar şunu bilmeliler ki hiçbir güç bu ülkeyi orta çağın karanlığına götüremeyecek. Bugün ülkeyi yönetenlerinin gözlerinin içine baka baka Atatürk’e dil uzatanlar oldukça bu meczuplar buradan cesaret alıyorlar. Bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Hiç kimse bu ülkeyi Atatürk’ün çizdiği yoldan başka bir yere saptıramaz. Yolumuz aydınlık Atatürk yoludur. Yolumuz Mustafa Kemali’n yoludur.” dedi.