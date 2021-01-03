Bursa’da ekmeğin ağırlığı 20 gram, fiyatı 50 kuruş arttı

Bursa’da ekmeğe zam geldi. Ekmeğin gramajı 20 gram yükseltilirken, fiyatı da 1.5 TL’den 2 liraya çekildi.

İHA
03 Ocak 2021 Pazar, 12:06
Bursa’da ekmeğin ağırlığı 20 gram, fiyatı 50 kuruş arttı
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Bursa’da fırın, market ve büfelerde 1,5 liraya satılan 210 gramlık ekmeğin gramajı 230’a yükseltilirken, fiyatı da 2 liraya çıkartıldı.

Çavdarlı, kepekli ve diğer çeşit ekmeklerin fiyatı ise 2,5 liradan 3 liraya yükseldi.

Bursa Ekmek ve Besin Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (BESAŞ) ürettiği 400 gramlık ekmek de, 1,5 liradan 1,75 liraya satışa sunuldu.


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