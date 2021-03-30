Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın çıktı: Binlerce tavuk öldü

30 Mart 2021 Salı, 23:06

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü.

Yenişehir-İznik Karayolunun 10. Köprüler Boğazı mevkiisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kümeslerin bulunduğu bölgeye sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin tavuğun öldüğü öğrenildi.