Çanakkale'de CHP'lilere saldıran kişi gözaltına alındı
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çanakkale'de kendilerine karşı saldırı girişiminde bulunan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında, ‘Yaşam Hak’ otobüsü ile Çanakkale’ye gitmiş, konaklamak üzere bir otele gelen Nazlıaka ve parti heyetinin aracı, bir araç tarafından sıkıştırılmıştı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nazlıaka, şunları belirtti:
"Saldırı girişiminde bulunan şahıs Çanakkale İl Emniyeti tarafından gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız!"
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