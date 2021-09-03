Çanakkale'de CHP'lilere saldıran kişi gözaltına alındı

03 Eylül 2021 Cuma, 09:23

Aylin Nazlıaka ve beraberindeki heyet, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında, ‘Yaşam Hak’ otobüsü ile Çanakkale’ye gitmiş, konaklamak üzere bir otele gelen Nazlıaka ve parti heyetinin aracı, bir araç tarafından sıkıştırılmıştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nazlıaka, şunları belirtti: