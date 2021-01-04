Cem Yılmaz'ı hedef gösterdiler, kendileriyle çeliştiler
Futbolcu Arda Turan'ın daha önce SMA hastası Ali Ağum için destek kampanyasını haber yapan Takvim Gazetesi, bu sefer Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı yapan Cem Yılmaz için 'Cem Yılmaz'ın dönemi bitti ama yalanı bitmedi! diyerek Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için harcanılmasının istenilmesini eleştirdi.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde satılmayan ve Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan üç biletin ikramiye tutarı 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına ilişkin kampanyaya birçok ünlü isim çağrı yaparken iktidar çevresinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı yapan Cem Yılmaz için 'Cem Yılmaz'ın dönemi bitti ama yalanı bitmedi! SMA provokasyonuna meze oldu' şeklinde haber yapan Takvim gazetesi, geçtiğimiz aylarda futbolcu Arda Turan'ın SMA hastası Ali Ağum için katıldığı destek kampanyalarında IBAN numarası paylaşmasını haber yapmıştı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Takvim Gazetesi bugün ise Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için harcanılmasının istenilmesini eleştirdi.
İşte o haberler:
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