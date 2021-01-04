AKP'li başkan SMA kampanyasını şikayet etti
Milli Piyango’dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL’nin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada başlatılan kampanyaya İzmir'in Kiraz Belediye Başkanı AKP'li Saliha Özçınar'dan şikayet geldi. Muhalefet partisi liderleri, belediye başkanları, sanatçılar ve yurttaşların büyük destek verdiği kampanyayla ilgili paylaşımları ekran görüntüsü alarak bakanlığa şikayet ettiğini söyleyen Özçınar, "Kimse Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşüremez" dedi.
Kas kaybı ve zayıflığa sebep olan, bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA hastalığıyla ilgili sosyal medyada başlatılan kampanyaya İzmir'in Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'dan tepki geldi. Özçınar, muhalefet partisi liderleri, belediye başkanları, sanatçılar ve yurttaşların büyük destek verdiği "Milli Piyango’dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL SMA hastası çocukların tedavisi için kullanılsın" kampanyasını "Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürme çabası" olarak yorumladı.
EKRAN GÖRÜNTÜLERİYLE ŞİKAYET!
Yerel bir internet sitesine konuşan Özçınar, "PKK sevicisi, sözde muhalefet partisi mensupları ve grupları SMA hastalığı tedavisini sanki devlet karşılamıyormuş algısı yaratarak hem devleti aciz duruma düşürmeye çalışmışlar hem de bu hastalık ile uğraşan aileleri zor durumda bırakmak istemişlerdir. Bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli ekran görüntüleri ve yazışmalar ilgili bakanlığımıza iletilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiç bir güç küçük düşüremez” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği