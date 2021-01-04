AKP'li başkan SMA kampanyasını şikayet etti

04 Ocak 2021 Pazartesi, 14:37

Kas kaybı ve zayıflığa sebep olan, bebeklerde en sık rastlanan ölüm nedeni olarak kabul edilen SMA hastalığıyla ilgili sosyal medyada başlatılan kampanyaya İzmir'in Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'dan tepki geldi. Özçınar, muhalefet partisi liderleri, belediye başkanları, sanatçılar ve yurttaşların büyük destek verdiği "Milli Piyango’dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL SMA hastası çocukların tedavisi için kullanılsın" kampanyasını "Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürme çabası" olarak yorumladı.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİYLE ŞİKAYET!

Yerel bir internet sitesine konuşan Özçınar, "PKK sevicisi, sözde muhalefet partisi mensupları ve grupları SMA hastalığı tedavisini sanki devlet karşılamıyormuş algısı yaratarak hem devleti aciz duruma düşürmeye çalışmışlar hem de bu hastalık ile uğraşan aileleri zor durumda bırakmak istemişlerdir. Bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli ekran görüntüleri ve yazışmalar ilgili bakanlığımıza iletilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini hiç bir güç küçük düşüremez” dedi.