CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

AA
11 Haziran 2021 Cuma, 20:11
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD heyetini parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Lale Karabıyık ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.


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