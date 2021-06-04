CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

04 Haziran 2021 Cuma, 15:01

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.