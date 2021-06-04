CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

AA
04 Haziran 2021 Cuma, 15:01
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.


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