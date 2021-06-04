CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan alçakça saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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