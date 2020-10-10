CHP heyeti, Hatay'da yangın bölgesine gidiyor
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke öncülüğündeki CHP heyeti, Hatay’da yangın bölgesine giderek araştırma yapacak.
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke öncülüğündeki CHP heyeti, Hatay’da yangın bölgesine giderek araştırma yapacak.
Edinilen bilgiye göre CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke halen yangın felaketinin sürdüğü Hatay'a hareket etti.
Böke ve Öztunç, Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal ile buluşarak, yangının etkili olduğu Belen, İskenderun ve Arsuz'da incelemelerde bulunacak. Heyet incelemeye ilk olarak Arsuz’dan başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür
- 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı
Video Haberler
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
- İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
- 84 yaşında Covid19'u yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Erdoğan'a: Ezik
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür
- 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı