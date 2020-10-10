CHP heyeti, Hatay'da yangın bölgesine gidiyor

10 Ekim 2020 Cumartesi, 15:24

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke öncülüğündeki CHP heyeti, Hatay’da yangın bölgesine giderek araştırma yapacak.

Edinilen bilgiye göre CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke halen yangın felaketinin sürdüğü Hatay'a hareket etti.

Böke ve Öztunç, Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal ile buluşarak, yangının etkili olduğu Belen, İskenderun ve Arsuz'da incelemelerde bulunacak. Heyet incelemeye ilk olarak Arsuz’dan başlayacak.