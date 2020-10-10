Hatay’daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 14:10

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı evlere sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye eri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yayılmasının ardından yanlarına çocuklarını da alan aileler, bölgeden kaçarak alevlerden uzaklaştı. Bölge polis ve itfaiye ekipleri tarafından ablukaya alındı. Polis ekipleri, evlerdeki vatandaşların tahliyesini sağlarken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGININ SIÇRADIĞI BİNADA TÜP PATLADI

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Belen'in Petek Mahallesinde bulunan bir siteye ulaştı. Alevler nedeniyle bir dairede tüp patlarken, bir binada alevlere maruz kaldı.

Bir otomobilinde kül olduğu yangında ekipler yerleşim yerlerini korumak için teyakkuza geçti. Yangının karayoluna tekrar yaklaşması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu trafiğe kapatıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.