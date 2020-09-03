CHP Ortahisar İlçe Başkanından uyarı mektubu: Vebaliniz büyük olacak

03 Eylül 2020 Perşembe, 11:34

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan dere felaketi sonrası, Trabzon Ortahisar'da Büyükşehir Belediyesi'nin dere yatağına yapacağı terminal projesi yeniden gündeme gelmiş, olası bir felakete davetiye çıkaracak yanlış yer seçimi nedeniyle projeden vazgeçilmesi çağrısında bulunulmuştu.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, ilçeye bağlı Değirmendere'de yapılması planlanan ve ihale sürecine girilen projeye karşı bir kez daha çağrı yaptı.

"Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı’na Ortahisar İlçemizde planlanan Terminal projesi ile ilgili açıklamasına istinaden açık mektubumuzdur” ifadesiyle başlayan çağrıda, Oyman şunları dile getirdi:

Geçtiğimiz günlerde terminal binasına “hayır” diyenler ile ilgili talihsiz birçok cümle kullanmışsınız. Ne yazık ki Valilik makamından Belediye Başkanlığına aday gösterildiniz ve seçildiniz; ancak siyasetin kötü tarafını öğrenmişsiniz.

BU ACELEYE ANLAM VEREMİYORUZ

Yaşanılan acı tecrübelere karşı bu kadar Akademisyen, STK, Siyasi Partiler terminal projesinin yerinin yanlış olmasını belirtmesine karşı acelece ihaleye girmeye anlam verememekteyiz. Bu şekilde karar verilen hiç bir proje 100 yıllık olamaz, vizyon projesi hiç olamaz!

HANGİ BİLİMSEL VERİLERE DAYANARAK HAREKET EDİYORSUNUZ?

100 yıllık debilerden bahsetmişsiniz, bir şey olmaz demişsiniz neyin, ne zaman, nasıl olacağını nerden biliyorsunuz? Hangi bilimsel verilere dayanıyorsunuz? Açıklayın diyorlar, açıklamıyorsunuz. Islah çalışmalarının net çözüm olmadığını hepimiz biliyoruz. Sizin sorup soruşturmadığınız kadar bizler üzerine düşüyoruz.

CANA KARŞILIK 160 MİLYON TL’LİK KAMULAŞTIRMAYI ÖNE SÜRÜYORSUNUZ

“Hayır” diyenlere ideolojik yaklaşıyor demişsiniz; Bakanların ve hatta Cumhurbaşkanının dere yataklarına yapılanmaya hayır demesine karşı bu tavrınız alkışlanacak demek isterdik ancak işin içerisinde insan hayatının tehlikesi var. Ne acı ki siz bu tehlikeye karşı bedel biçiyorsunuz. Cana karşılık 160 milyon liralık kamulaştırmayı öne atıyorsunuz; Yazık. Eğer dere kenarında yanlış bir yapılaşma varsa yerel yönetimin önemli bir parçası olarak düzeltmek yerine daha da tehlikeye sokuyorsunuz.

MEVCUT OTOGARI TADİL EDEREK 2 YIL DAHA KALABİLİRİZ

Şuanki tabloda önerimiz şudur, projenin yerinden vazgeçin. 3,5 milyon TL gibi bir ihaleyle başkanlık makamı ve girişi için paralar harcayacağınıza mevcut otogara küçük bir tadilat yaparak 2 yıl daha kullanın. En azından yer seçimi için vakit kazanırsınız. Belki göstermelik “ulaşım ana planını” gerçekten planlayıp uygulamak ve terminal yerini de buna göre seçmek isteyebilirsiniz. Bilin ki; Ana Ulaşım planıyla, bilimsel dayanaklarla, ortak akıl ile birlikte işin ehilleriyle sonuçlanan karara hiç kimse bir şey demez.

BİR AFET SONRASI VEBALİNİZ BÜYÜK OLACAKTIR

Ama görüyoruz ki tavrınız “ben söyledim, böyle olacak” şeklindedir. Öyleyse burada olabilecek bir afet sonrası herhangi bir tehlikede vebaliniz büyük olacaktır. Ama kimseyi tehlike altına sokmamak adına elimizden geleni yapacağız. Bu inatlık ile birlikte size ne olacağını söyleyeyim; 3.5 sene sonra siz de buralardan çekip gideceksiniz. Ama gitmeden önce artık tüm çağrılara kulak verin."



