CHP'den Kalamış forumu: ‘Marmara artık bardağım doldu, taştı taşacak diyor’

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

CHP İstanbul İl Örgütü üyeleri, Marmara Denizi’ndeki süreçle ilgili Kalamış Parkı’nda forum düzenledi. Marmara için #ŞimdiveAcil Forumu’na CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Demir, İBB Çevre Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ersidinçler ve İBB Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Seval Sözen katıldı.

Çevre, müsilaj, Kanal İstanbul ve Kalamış Marina konularının tartışıldığı etkinlikte konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam, “Marmara artık ‘hiçbir şey getirmeyin, bardağım doldu, taştı taşacak’ diyor. Biz ise üzerine yük bindiriyoruz ha bire. Marmara Denizi yeryüzünde bize has özellikler taşıyor. Doğuştan astımlı, genel bir solunum sorunu var. Oksijeni atmosferden alamıyor, sadece Çanakkale’den gelen sulardan alıyor. Bu denge böyle kurulmuş ve 3 500 sene götürmüş. İstanbul’un nüfusu 6 milyonu kaldırır denilmiş, sonra nüfus 10 milyona çıkmış ve şimdi 20 milyona çıktı. Denizin özümleme kapasitesi var etrafından gelen yüklere karşı ve sadece İstanbul ile de kalmıyor bütün Marmara Bölgesi. Sanayicinin tek derdi para kazanmak, eline ne gelirse denize atmak. Belediyeler arıtma tesislerini kurdular da çalıştırmadılar. Eğer çalıştırsalar elektrik faturası gelecek. Gelen suyu direkt olarak bastılar. Temizlense de temizlenmese de Marmara’nın altına altına gidiyor. Ölçümler bize diyordu ki limitteyiz artık kaldıramıyorum, son bir damlada taşacağım, öleceğim” dedi.