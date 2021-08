CHP'li Açıkel'den iktidara: Afganistan'dan tahliye edilen yurttaşlardan uçuş bedeli istendi mi?

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile Türkiye'ye getirilen yolculardan uçuş bedeli istendiği hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Açıkel, "THY’nin uçuş maliyeti, can telaşıyla ülkeden çıkış yapan mağdur yurttaşlarımızdan değil, hükümet tarafından karşılanmalıdır. Bununla birlikte Afganistan’da kalan ve ülkemize dönmek isteyen tüm vatandaşlarımız için de hızlı ve güvenli bir tahliye planı bir an önce yapılmalıdır" dedi.



"ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARIMIZDAN UÇUŞ BEDELİ İSTENDİ"

Açıkel, Afganistan’daki Türk vatandaşlarının THY ile tahliye edilerek yurda getirilmesi ile ilgili kimi iddiaları yazılı açıklama ile değerlendirdi.

Açıkel, açıklamasında, “Afganistan’daki belirsizlik ortamı, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesi ve devlet başkanının da ülkeyi terk etmesinden sonra büyüdü. Ülkede bulunan vatandaşlarımızın önemli bir bölümü doğal olarak ülkeden çıkış yapmak istiyor. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre Afganistan’da yaklaşık 5 bin vatandaşımız var. Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlarımızdan yaklaşık 400’ü geçtiğimiz gün Kabil Hamid Karzai Havaalanından kalkan THY uçağı ile tahliye edildi ve ülkemize getirildi" ifadelerini kullandı.

Açıkel, şöyle devam etti:

"Ancak bize gelen bilgilere göre, hazırlıksız ve çok zor koşullarda tahliye edilen vatandaşlarımızdan başlangıçta uçuş bedeli istenmemiş, ancak sonrasında uçuş bedeli tahsilatı için hesap numarası verileceği duyurulmuştur. Yani, çatışma bölgesinden tahliye edilen vatandaşlarımızdan uçuş bedelinin istendiği anlaşılmaktadır."

"TAHLİYE PLANI BİR AN ÖNCE YAPILMALI"

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 'Kim dönmek istiyorsa ilk fırsatta getireceğiz, biz devlet olarak tüm vatandaşlarımızın arkasındayız' şeklinde demeçler verirken, uçuş bedellerinin vatandaşlarımızdan istendiği iddiası hiçbir şekilde kabul edilemez. Dışişleri Bakanlığı bu konuya açıklık getirmelidir. THY’nin uçuş maliyeti, can telaşıyla ülkeden çıkış yapan mağdur yurttaşlarımızdan değil, hükümet tarafından karşılanmalıdır. Bununla birlikte Afganistan’da kalan ve ülkemize dönmek isteyen tüm vatandaşlarımız için de hızlı ve güvenli bir tahliye planı bir an önce yapılmalıdır. İktidarın bu iddialardan da anlaşıldığı gibi 'biz duruma hakimiz' şeklindeki mesajları, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmamalı, ailelerdeki endişeleri büyütmemelidir.”