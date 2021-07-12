CHP'lİ Bulut: '3. yılını dolduran tek adam rejiminin özeti...'

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:38

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kriz ortamında mutfakta tencerenin kaynamadığını, yurttaşın alım gücünün azaldığını; işsizliğin, yoksulluğun, ödenemeyen borçların arttığını kaydederek, yurttaşın borç özetini çıkardı. Bulut, “Cumhuriyet tarihi boyunca vatandaş hiç bu kadar borçlu olmadı. 3. yılını dolduran tek adam rejiminin özeti rekor borçlanma” açıklamasını yaptı.

Yurttaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcunun son 1 haftada 7,3 milyar lira artarak temmuz ayı itibariyle 909,2 milyar liraya yükseldiğini bildiren Bulut, bu borcun 19,1 milyar lirasının vadesinde ödenmediği için takibe alınan borçlardan oluştuğunu açıkladı.

Bulut, “Bu borcun 736,9 milyar lirası bireysel kredilerinden, 172,3 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 3,6 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 3,7 milyar liralık artış oldu” değerlendirmesini yaptı. Bulut’un açıkladığı diğer borç miktarları ise şöyle:

"TAKİPTEKİ BORÇ"

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçlarının 13,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,3 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 19,1 milyar TL.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE BORÇ

Bankaların vatandaştan zamanında tahsil edemedikleri için takibe aldıkları ancak daha sonra da varlık yönetim şirketlerine sattıkları alacaklarından kaynaklanan vatandaşın borcu Mart 2021 sonu itibariyle 30,3 milyar TL.

TOKİ’YE OLAN BORÇ

Taksitli konut alımları nedeniyle Toplu Konut İdaresine (TOKİ) olan borçlar 26,4 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

TOPLAM BORÇ

Vatandaşların, bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan toplam borcu 965,9 milyar lirayı buluyor.”