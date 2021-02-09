CHP'li Enis Berberoğlu hakkında fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılanması ve infazın durdurulmasına karar verilen Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararının ardından CHP’li Enis Berberoğlu’nun yargılanmasına karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu’nun fezlekesini TBMM’ye sunmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.
Bakanlığa gönderilen fezlekede, şu ifadelere yer verildi:
"Hakkında ‘Devletin Güvenliğine İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Casusluk Maksadıyla Açıklama’ suçundan yargılama yapılmakta iken milletvekili olması sebebiyle hakkındaki yargılamanın CMK 223/8 maddesi uyarınca durmasına karar verilen sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yargılamaya devam olunmasının, Anayasa'nın 83/2 maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adı geçen milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına bağlı olduğu anlaşılmakla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine tevdi olunmak üzere fezleke ve ekindeki dava dosyası ilişikte sunulmuştur. Gereğinin takdir ve ifası saygıyla arz olunur."
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var
- İsrail uçağı, 10 yıl sonra Türkiye'de iniş yaptı
- Gazeteci Ahmet Takan gözaltına alındı
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup
Video Haberler
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
- Antalya’da feci kaza: 2 ölü
- Bomba gibi patladı: Nereye kaçacağımızı şaşırdık
- Büyük İskender'in geçtiği söylenen köprüye beton!
- Sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencilere 'işinizi bitiririz' tehdidi
- Öğretmenlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dayatması
- Daha önce de parti kuranlar oldu
- Yavaş’tan AKP’li Meclis üyesine Boğaziçi tepkisi
- CHP'li belediye meclis üyesi yaşamına son verdi
- Bu rezaleti gördün mü Sayın Erdoğan?
- Tutuklanan Beyza Buldağ’dan mesaj var
- İsrail uçağı, 10 yıl sonra Türkiye'de iniş yaptı
- Gazeteci Ahmet Takan gözaltına alındı
- Eski öğrencilerinden atanan danışmana mektup