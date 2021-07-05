CHP'li Girgin: Engelliler atama bekliyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:58

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verdiği soru önergeleriyle ve geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla engellilerin atama sorunlarını gündeme getirdi.

Girgin açıklamasında “Engellilerin ve ailelerinin çok önemli bir bölümü yoksulluk, işsizlik ve çaresizlik koşullarında yaşamlarını sürdürmektedirler. Engelliler için engelsiz ve bağımsız yaşamın en önemli şartlarından birisi çalışma ve istihdam hakkıdır. Çalışma hakkını kullanamayan engellilerin sosyal güvenlik ve emeklilik başta olmak üzere birçok hakkı sistematik bir şekilde yok sayılmaktadır” dedi.

"ÜLKEMİZDE ENGELLİLERİN ÇALIŞMA HAKKI İHLAL EDİLİYOR"

Açıklamasının devamında, çalışma hakkının mevzuattaki yerine dair, “Anayasamızın 10. ve 90. maddesi, Engelliler Yasası'nın 14. maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme'nin 27. maddesi ve engelli haklarına ilişkin diğer tüm mevzuata göre engellilerin tüm çalışma hakları tanınmalı ve uygulanmalıdır.” hatırlatmasında bulunan Girgin “Ancak Ülkemizde bu hakların yaşama geçirilmesinden çok uzaklarda olduğumuz ortadadır. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 10 milyona yakın olan engelliler içinde istihdamda olanların oranı yüzde 2'nin altındadır. İş arayan on binlerce engelli uzun süreli işsizlikle yüz yüzedir. Engellilerin aileleriyle birlikte yaşamları zindana dönmüş durumdadır. Uzmanlar, engelli intiharlarında bu durumun etkisini vurguluyorlar. Bu tablo açıkça engellilerin çalışma hakkının ihlal edildiğinin göstergesidir. Geçen hafta engelli arkadaşlarımız bu konuyu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde protesto ettiler.” ifadelerini kullandı.

200 BİN KAMU PERSONELİ ADAYI ATAMA YAPILMASINI BEKLİYOR

2020 E-KPSS sonuçlarına göre 62 bin 311 kişinin işe yerleşmek amacıyla tercih yaptığını ancak bunlardan sadece 1.961 engelli kişinin kamuda işe yerleşebildiğini belirten Girgin "2018 ve 2020 yıllarında yapılan e-kpss'de sınavlara giren yaklaşık olarak 200 bin engelli kamu personeli adayı atanmayı ve bir iş bulmayı beklemektedir" bilgisini verdi.

Sadece kamu alanında 8 bin kontenjan açığının olduğu gerçeğine karşın engelliler için açılan 2.005 kişilik kadronun tüm atama bekleyen engelliler için bir hayal kırıklığına yol açtığını vurgulayan Girgin "Bu kadroların acilen doldurulması gerekmektedir. 2020 yılının ilk altı ayında kamuya çok sayıda atama yapılmıştır. Sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanıyla farklı statülerde 50 bin personel almış ancak e-kpss puanıyla hiç engelli alımı yapmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, engelli öğretmen atamalarını daha fazla gecikmeden derhal yapmalıdır." çağrısında bulundu.

3 SORU

Girgin, konuyla ilgili verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

1) Kamudaki yüzde 3'lük engelli kotasını, yüzde 6'ya çıkarmayı düşünüyor musunuz?

2) Bu yıl içinde, en az 10 bin ilave engelli ataması yapmayı düşünüyor musunuz?

3) Covid 19 salgını boyunca işini kaybeden on binlerce engelli birey için özel bir istihdam politikası oluşturmayı düşünüyor musunuz?



