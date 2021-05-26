CHP'li kadın milletvekilleri Soylu ve Yanık'a istifa çağrısı yaptı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:35

CHP'li kadın milletvekilleri ortak bir açıklamayla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a istifa çağrısı yaptı.





CHP Milletvekilleri, "İçişleri Bakanının çocuk pornosunu normalleştirmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının kadına şiddeti tolere edilebilir olarak değerlendirmesini kabul etmiyoruz. Kadına şiddeti küçümseyenler o koltuklarda oturmamalıdır" açıklaması yaptı. Milletvekilleri, "İstanbul Sözleşmesi Yaşasın" çağrısını da yineledi.