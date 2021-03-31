CHP'li kadınlar isyan etti

31 Mart 2021 Çarşamba, 13:20

CHP'nin kadın milletvekilleri, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kadın milletvekilleri adına konuşan Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Anayasa’nın 90. maddesine göre cumhurbaşkanının insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeleri feshedemeyeceğini belirterek, “Bu feshetme girişimini bu yüzden tanımıyoruz, ‘yok hükmündedir’ diyoruz” dedi.

Bankoğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yaparak, “Şahsım devleti bu sorumluluktan mı kaçıyor? Ne diyor sözleşme? Eşitsizlikler kadınlar aleyhinedir, ayrımcılıkla ortaya çıkmıştır, bunun en tahammül edilemez olanı şiddettir’ diyor. Sözleşmede aile yapısını bozacak bir şey yok. Ne var? Devletin kadını her türlü şiddetten koruma yükümlülüğü var” dedi.

Bankoğlu şöyle konuştu:

"Cumharbaşkanı ve iktidar cinsiyet eşitliğini kabul etmediğini açıkça göstermiş demektir. ‘Bizim aile değerlerimize uymuyor’ maskesi altında şiddeti onaylamış demektir. Erkek sever de döver de ilkelliğini normalleştirmiş ve kabul etmiş demektir. Bugünden itibaren bundan sonra bütün kadın cinayetlerinden başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm iktidar sorumludur.

Bu felaketi adeta çekirdek çitleyerek izleyen Aile Bakanı da AKP’li milletvekilleri de hepsi sorumludur. ‘Kadınları kağıtlarda değil vicdanlarda koruyacağız’ demek kadınları şiddet eden tecavüz eden erkeklerin vicdanına bırakmaktır. Tek bir kişinin bizi çaresizliğe mahkum etme girişimini reddediyoruz. Biz kadınlar şahsım devletine itaat etmeyeceğiz. Devletin tüm kadınlarını kullansalar da haklarımız için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz."