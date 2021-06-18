CHP’li Kaya, Diyanet-Sen’in çocuk dergisindeki skandal görselleri yargıya taşıdı

18 Haziran 2021 Cuma, 12:38

Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen'in çıkardığı çocuk dergisinde, tarihte İslam bilim insanlarının anlatıldığı sayıda “idam, kafa kesme” sahnelerinin resmedildiği görsele yer verilmesi büyük tepki çekmişti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, dergiyi hem Meclis gündemine taşıdı hem de Diyanet-Sen yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaya, skandala ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde sözkonusu derginin ilgili sayısı için "Görsellerin çocuklarımızın psikolojisini bozacağı, zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyeceği uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Aileler de olayı endişeyle karşılamıştır. Diyanet-Sen’in görev ve sorumluluk alanına girmeyen, çocukların psikolojisini bozan görselleri içeren bir dergiyi çıkarması hukuken de suçtur." dedi.

Kaya, Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- Diyanet-Sen Çocuk dergisinin çıkartılma amacı nedir?

- Diyanet-Sen Çocuk dergisinin dağıtımı yasaklanacak mıdır?

- Çocuklarımızın zihinsel ve ruhsal gelişimini bozan dergiyi çıkartan, Diyanet-Sen yöneticileri hakkında yasal işlem başlatılacak mıdır?

- Dağıtımı yapılan Diyanet-Sen Çocuk dergisi toplatılacak mıdır?

EL KOYMA TALEBİ VE SUÇ DUYURUSU

Yıldırım Kaya ayrıca Diyanet-Sen yöneticileri Mehmet Ali Güldemir, Cebrail Yakışır ve Recep Ekmekçi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde görevi kötüye kullanma kapsamında suç duyurusunda bulunurken derginin ilgili sayısı içinde el koyma, dağıtım ve satış yasağı talep etti.





