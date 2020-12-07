CHP'li Özel'den Katar tepkisi: Buraya da mı ortak olacaklar?
CHP'li Özgür Özel'den iş adamı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait Maxicells İlaç Sanayi A.Ş.’nin tartışmalı bir sürecin ardından yerli ve milli kan ürünü üretimi ihalesini almasının ardından bir de İstanbul Silivri’de 172 bin metrekarelik bir arsanın Cumhurbaşkanı kararı ile tahsis edilmesine tepki geldi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tank Palet Fabrikası'nın da Sancak Ailesi'ne verildiğini hatırlatıp karara tepki gösterdi;
‘YENİ BİR İSTİSMAR ALANI'
“Bu ihale onlara Türkiye'de 5 kan toplama merkezi kurmaları, 5 yıl içinde devletten aldıkları arazide kan ürünü üretmeleri için verilmişken, aradan geçen süre zarfında hiçbir çivi çakılmamıştı. Hiçbir sözünü tutmayan bir şirkete ceza verilmesi gerekirken bir de üstüne arsa tahsis edilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.
Türkiye'nin imtiyazlı tek kan ürünü satıcısı haline gelen Maxicells A.Ş.'ye tüm şirketlerin teknolojik bilgileri de teslim edilmiş ve çok stratejik bir konuda yeni bir istismar alanı yaratılmıştır. Tıpkı Tank Palet Fabrikası'nda olduğu gibi yerli ve milli kan ürünü yapılacak diye çıkılan yolda yine Katarlı bir şirketin buraya ortak edilme olasılığı herkesi düşündürmektedir.”
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