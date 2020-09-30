CHP'li Özkoç'tan Albayrak'a sert sözler: Ticaret lisesindeki çocuk bile biliyor

30 Eylül 2020 Çarşamba, 16:02

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç’un konuşmasından satırbaşları şöyle:

DAMADIN BAKTIĞI YER BELLİ

“Dün damat bir basın toplantısı yaptı. Bir ülkenin bakanı ekonomi ile ilgili bir açıklama yapacak ve bununla ilgili biz de kendi görüşlerimizi söyleyeceğiz ama bu gündemi değiştirmek olacak. Bir iş kadını, ‘düne kadar dışarıda yemek yemek lükstü, şimdi evde yemek yemek lüks oldu’ dedi. Bakan için bu önemli değilmiş. Ben kura bakmam, bir tek yere bakarım diyor. Her türlü başarısızlığa rağmen onu orada tutan kayınpederi. Damat baktığı yeri çok açık ve net bir şekilde söylüyor. Birtanecik kayınpederi Erdoğan’ın iki dudağının arası.

Şimdi kendisine soruyoruz. ‘Cari açığı kapatacağız’ demiş, şimdiye kadar neredeydin? ‘Kredileri amacı dışında kullananları inceleyeceğiz’ diyor. Şimdi mi aklına getirdin? ‘Girişimci ekonomiyi destekleyeceğiz.’ Yeni kattıkları söylem bu. ‘Sürdürülebilir ekonomiye geçeceğiz.’ Buna yeni vakıf olmuş. Yabancı sermayeyi ülkemizden kaçırırken damadın aklı neredeydi?

TİCARET LİSESİNDEKİ ÇOCUK BİLİR

Dolarla ihaleleri alan bu yandaş iş adamları. Bakanı ilgilendiren onlar. ‘Ekonomide çıkışımız V harfine benzeyecek’ diyor. ‘Dibe çakıldık, umudumuz’ diyor. Bakanın aklı böyle çalışıyor. Bunun için ihracatın artması gerektiğini ticaret lisesindeki çocuk biliyor. Damat V’den bahsediyor. Yeni açıkladıkları ekonomik programda büyüme yüzde 3. Pembe pembe tablolar çizip, dolar sizi ilgilendirmez. Asgari ücret yarı yarıya indi, önemli değil. Büyüme yüzde 5’ten yüzde 3’e çekilmiş.

MİLLETİMİZİN SİZE BİR CEVABI OLACAK

Hep dış güçlerden bahsediyorlar ya, onlara mı meydan okuyorsunuz. Hayır. Meydanı kime okuyorsunuz? Millete okuyorsunuz. Millet sesini çıkarmaya kalkarsa, onları hemen tutuklayıp, cezaevine götürüyorsunuz. Sizin meydan okuduğumuz milletimizdir. Ama milletimizin de size bir cevabı olacaktır. Gelinen nokta, intihar noktasıdır. Yapacağınız tek şey var, bu yönetimden çekilip gitmektir. İnsan haklarına, basın özgürlüğüne, güven duyacağı iktidara ihtiyaç vardır. Doğru yönetilmiyoruz. Bu damadın bu kayınpederin, yandaş iş dünyasının, yandaş basının yok olmalıdır. Bu iktidar için CHP millete güveniyor, başaracağız.

YANDAŞLARA PARA DAĞITTILAR

Eğitim ile ilgili tablo çok sıkıntılıdır. Çaresizlik içerisinde milli eğitimin çöküşünü başta Milli Eğitim Bakanı izliyor. Çocuklarımız eğitim alamıyor. Parası olan eğitim alıyor. Devlet de özel okullara destek oluyor. Bakan hiç ses çıkarmıyor. Saraydan da ses yok. Onun aklı fikri başka şeylerde. UNESCO verilerine göre ekonomik düzeyi yüksek ülkelerin hepsinde okullar açık. Neden Türkiye’de açık değil. Çünkü biz 18 yıldan beri önceliğimizi eğitime, altyapıya, geleceğe yatırım yapmadık. Ne yaptık? Yandaşlara para dağıttık, insanlarımızı susturduk. Hala okullara dezenfektan dağıtamayan bir iktidar, iktidarda kalabilir mi? Dağıttıkları maske bir tane. Peki çocuklar sonra ne yapacak? Diğer ülkelere Türkiye büyük ülke diyorsun, kendi çocuklarına baksana. Hava atacaksın ya, milletin yanında gözün yok. Senin gözün bir avuç yandaşınla iktidarda kalabilmek.

BAŞINI DİK TUT

Suudi Arabistan, görünür olmayan ambargo uyguluyor. Mallarımız sınırda bekletiliyor. Üreticimiz çok kaygılı. Bu Suudi Arabistan, 7 kişilik bir tim geliyor. Amerika’dan gönderilmiş Kaşıkçı konsolosluğa geliyor. Boğazının kesildiği çığlıkları geliyor. O sırada dışarıda bekleyen nişanlısı Türk yetkililere haber veriliyor. Çıt yok. Kaşıkçı’nın cesedi parçalara ayrılıyor. Konsolos da elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Sen bu Türkiye’de ne yaparsan yap Türkiye itibarlı bir konumda değildir. Sevda tepesini peşkeş çekersin ama sıra kendi üreticine geldiği zaman Arabistan’ın ambargosuna ses çıkartamazsın. Bu sessizliğinin sebebi daha önce senin ülkende cinayetler işlenirken sessiz kalmaktan kaynaklanmaktadır. Yapacağın tek şey var. Başını dik tut, devlet gibi davran ve gereğini yap.

BERBEROĞLU’NUN VEKİLLİĞİNİ VERİN

Berberoğlu hala konuşuluyor. ‘Şurada AYM en üst mahkeme, iki ay var, bekleyin’ demiştik. Eğer ‘AYM ihlal görmüyorsa, Genel Kurul’da bunu okutmanız doğrudur’ demiştik. Berberoğlu’nun şimdi iade edilmesi gerekiyor. Onurunu ve milletin desteğiyle kazandığı vekilliğinin verilmesi gerekiyor. Meclis Başkanı, gerekçeyi beklemek lazım diyor. Yasalara bu kadar uyuyordunuz da AYM kararını neden beklemediniz? Şimdi bir daha Berberoğlu’nu hak ihlaline uğratmayın. Milletvekilliğini derhal verin.

ZARARI TELAFİ EDEMEZ

Sayın Cumhurbaşkanı egemen güçlere kulağını vereceğine Kılıçdaroğlu’nu dinleseydi şimdiye kadar komşumuz olan ülkelerle diplomasisini diplomatik olarak yürütürdü. Cumhurbaşkanının aklına şimdi diplomasi yöntemleri geliyorsa bu yine de bir ilerlemedir. Hem komşularımızla ve bugüne gelen gerginlik noktasına bakacak olursak hem de dünyanın egemen güçleriyle olan git gellere bakacak olursak, cumhurbaşkanı bugüne kadar verdiği zararı telafi edecek bir girişimde bulunması mümkün değildir.

NEDEN TARTIŞILMIYOR?

Gerçekler ayrıntılarda saklı ama Türkiye gerçeklerin üstünü örtmekte üstad olan bir iktidar. Başka bir algıya dikkati çekebilmek için, 6 yıl öncesine gidip yeni bir algı operasyonu düzenlemektedir. Bunun nedeni, Jeffrey’in açıklamalarıdır. Suriye’deki terör örgütü YPG ve PKK elebaşıları, Kürt uluslar temsilcilerine şöyle sessleniyor: Türkiye, artık bu bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyecek. Asıl tartışılması gereken bu değil mi? Asıl saklamak istedikleri bu değil mi? Onlar yeni bir Kürt devleti oluşumunda, siz merak etmeyin siz istediğiniz gibi bundan sonra kendi girişimlerinizi sürdürebilirsiniz Türkiye artık buraya operasyon düzenlemeyecektir. Bunu kim söylüyor? Amerikanın Ortadoğu sözcüsü söylüyor. Kime söylüyor? kendilerinin de bizim de terör örgütü olarak andığımızı PKK ve YPG yetkililerin söylüyor. Buna bir cevap veriliyor mu? Hayır...

ELÇİLİĞE GİDECEĞİZ

Bugün Bayraktutan, Çakırözer, Emir ile birlikte Azerbaycan Büyükelçiliği’ni ziyaret edeceğim. Bir kere daha Ermenistan’ın tutumunu kınayacağız. Yukarı Karabağ’daki Ermenistan işgali zaten kanayan yaramızdır. Desteğimiz Azeri kardeşlerimiz ile beraberdir. Bugün Azerbaycan Büyükelçisi’ni ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu ifade edeceğiz.