CHP’li RTÜK üyesi Taşçı ile RTÜK arasında ‘Selman Öğüt’ polemiği

21 Eylül 2020 Pazartesi, 16:16

RTÜK, önceki gün sosyal medya hesabından 11 yaşındaki bir çocukla mesajlaşmalarını paylaştı. Söz konusu mesajlarda 11 yaşındaki çocuğun, televizyonda yayımlanan bir dizede yaşanan bıçaklama sahnesinden çok etkilendiği ve "lütfen diziyi sonlandırın" dediği görüldü. RTÜK ise 11 yaşındaki çocuğa verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Zafer; bu duyarlılıkta olman, seni rahatsız eden bir sahneyi bize iletmen çok güzel. Senin gibi değerli çocuklarımızın ekran duyarlılığı bizleri çok memnun ediyor. Lütfen çevrene de bu duyarlılığı aktar. Şikayet ettiğin diziyi uzmanlarımıza inceleteceğiz. Teşekkürler." RTÜK, mesajları sosyal medya hesabından "Çocuklar kırmızı çizgimizdir. Duyarlı yavrularımıza sonsuz teşekkürler" notuyla paylaştı.

CHP’nin RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da sosyal medya hesabından çocuğun şikâyetinin fotoğrafını paylaşarak, “Merhaba ben RTÜK Üyesiyim. Televizyonlarda kimilerinin sırtını dayadığı gücün etkisiyle virüs gibi yayılarak herkese had bildirmeye çalıştığını gördüm ve çok etkilendim!” diye yazdı.

Taşçı, Selman Öğüt’ü kastederek, “Bize bu toprakları armağan eden, kırmızı çizgimiz Atatürk’e yönelik saldırı ve hadsizlikleri lütfen sonlandırın” talebinde bulundu.

RTÜK de sosyal medya hesabından Taşçı’nın paylaşımını alıntılayarak, “Üst Kurulumuzun kıymetli üyesi; şikayet konunuzu daha somut ifade ederseniz gereğini sizin de katıldığınız toplantıda yaparız. Mustafa Kemal Atatürk sözde değil, özde kırmızı çizgimizdir” ifadesini kullandı.

RTÜK'ün bu paylaşımına Taşcı'dan yanıt gecikmedi. Taşcı, RTÜK'ün yasasını hatırlatarak şunları kaydetti:

“Atatürk’e saldırılar konusunda harekete geçmeniz için benim resmi başvuruma mı ihtiyacınız var? Her zaman olduğu gibi bundan sonra da ben tek tek başvuru yaparım. Ufak bir hatırlatma, RTÜK Yasası size Atatürk’e saldırılarda şikayet olmaksızın harekete geçme görevini veriyor.”